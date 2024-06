Big boss i ve Španělsku? Krejčí: skvělá rozehrávka, ale i bohorovnost

Výjimečná hra hlavou, jistota při penaltách, vůdcovské atributy – to všechno už o Krejčím víme. Ale co fotbal jako takový? „Má velmi dobrou rozehrávku levou nohou, ale má při tom i sklony k bohorovnosti, do naha ho v tomhle svlékl Liverpool,“ uznává Fejgl: „On ale ví, že není tak rychlý a obratný. Jenže má vysokou herní inteligenci, dokáže načíst prostor a nepouští se tolik do věcí, které mu nejdou,“ dodává.

Řeč přišla i na Krejčího využití na blížícím se EURO. „Pokud bych si měl tipnout, tak Ivan Hašek ho vidí v základu vlevo do stoperské trojice,“ domnívá se Michal Kvasnica.

