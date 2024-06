Sundej šálu. Diskriminace fanoušků hostí? Co říká praxe a návštěvní řád?

Zejména v posledních dvou letech si Češi zase našli na stadiony cestu. Jak je to ale při zápasech venku, kdy chcete vyrazit na trip povzbudit oblíbený klub? Nejlépe do jednoho sektoru nahnat všechny od chuligánů až po rodiny s dětmi. Tak alespoň velí mnohé návštěvní řády. To je ale podle sportovního právníka Zdeňka Tomíčka diskriminační. Problém, na který dosud není příliš pamatováno, a který v praxi vypadá trochu jinak než na papíře.

Když se ohlédneme za uplynulým ročníkem nejvyšší soutěže, tak třináct ze šestnácti klubů ve svých návštěvních řádech zakazuje příznivcům hostí pohybovat se mimo sektor vyhrazený pro jejich tým.

Desítka klubů si pak vyhrazuje právo umožnit vstup do určitých částí stadionu pouze za určitých podmínek. Patří mezi ně zejména klubová příslušnost a označení šálou, dresem či jiným doplňkem. Výjimku najdeme v Teplicích. V jejich návštěvním řádu se dočtete, že fanoušci v dresech, šálách a dalších předmětech se znaky hostujícího týmu nebudou vpuštěni do domácích sektorů stadionu.

Praxe je ale mnohdy odlišná. „V návštěvním řádu máme uvedeno, že fanoušci hostů mají jít do svého sektoru. Zcela upřímně ale říkám, že na zápasech, které nejsou rizikové, to nějak zásadně neřešíme. Když je tady například hodně fanoušků Sparty či Slavie, tak se je snažíme směřovat do jejich sektoru. Případně jim vyhradíme i část východní tribuny blízko sektoru hostů, aby byli pohromadě.“ říká ředitel marketingu a komunikace FK Teplice Martin Kovařík.

Podobně jsou na tom i zástupci dalších oslovených klubů z Liberce a Mladé Boleslavi, kde návštěvní řád říká něco jiného, než jaká je praxe. „Obecně v našem návštěvním řádu platí, že by fanoušci hostů měli zaujímat místa v sektoru hostů. U nás to alespoň zatím striktně nevyžadujeme, protože chápeme třeba rodinu s dětmi, že se jim do tohoto sektoru úplně nechce. Jsou tedy vpuštěni na hlavní tribunu a nikoho nenutíme sundávat šály či dresy, dokud by na sebe někdo svým nevhodným chováním upozorňoval. Spíše bychom to ale řešili převodem do sektoru hostů, než že bychom někomu diktovali, že má něco sundávat. Hlavně při zápasech se Spartou a se Slavií proto vyhrazujeme pro fanoušky hostů kromě jejich sektoru také celou západní tribunu. Všem doporučujeme, aby si kupovali vstupenky právě tam. Jak ale říkám, není to vyžadováno striktně, pokud se fanoušci chovají slušně,“ objasňuje poměry v Liberci ředitel komunikace Slovanu Tomáš Čarnogurský a doplňuje ho mladoboleslavský kolega Jiří Koros.

„Máme jen doporučení, aby fanoušci hostů symboly