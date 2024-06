Koubek přiznal dluhy i strach, ale... Tak to vidí: Co v Dynamu vybudoval

České Budějovice se zachránily v baráži a Jiří Kladrubský se pustil do majitele kvůli dlužným výplatám. „V Dynamu dlužím jednu výplatu, tedy nějakých pět milionů korun, to spěje k vyřešení,“ brání se Vladimír Koubek v exkluzivním rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz. V létě chce klub prodat. Hlásí se tři zájemci. Zimní dohoda s britskou společností Footify o prodeji za 4,5 milionu eur zřejmě zůstane jen na papíře…

Do Dynama natlačil ze svého za tři roky sto dvacet milionů korun, dalších padesát je ochotný vzít na lopatu a strčit je do hladového chřtánu. „Klidně to udělám,“ říká majitel klubu Vladimír Koubek. Přesto v Českých Budějovicích čelí nenávisti. Před rozhodujícím zápasem baráže s Táborskem mu policie doporučila, aby se na fotbal díval v obýváku. Hrozilo fyzické napadení. „Někdy mívám strach,“ přiznává.

Logicky se hodně budeme bavit o penězích. Mluví se o tom, zmínil to Jiří Kladrubský. Dlužíte hráčům?

„V době, kdy o tom mluvil, tak jsme jim dlužili dva dny (2. června). Před sebou mám zásadní jednání, kde bych měl získat peníze.“

Dlužit dva dny v českém fotbale, to přece není nic, kvůli čemu by trenér veřejně promluvil. Není tam nějaký jiný důvod, který by vyvolával oprávněnou obavu, že mohou přijít problémy?

„Ne. Samozřejmě hráči chtějí mít své jisté. Ale do prosince výplaty chodily na minutu přesně. Třeba když jsme hráli v neděli na konci měsíce, výplaty přišly už v pátek. Aby hráči před zápasem měli peníze. Takhle to šlo do prosince, kdy mi to trochu naboural strategický partner, který chtěl, abych se stáhnul z klubu. Že přinese peníze. Takže já jsem se trochu stáhnul.“

Řeč je o britské skupině Footify?

„Ano. Vyjednával jsem i s jinými, ale dostal jsem na ni doporučení. Podle té smlouvy měli do klubu dodat milion euro, ale zatím nedodali ani korunu.“

To znamená, že jste se v nich zklamal, nebo ještě přílivu peněz věříte?

„Já s nimi komunikuji. Před týdnem jsem jim psal mail, jak to vidí s plněním smluv, nedostal jsem ještě odpověď. Mluvím o tom proto, že tím se mi narušil můj model financování a v jarní části nastalo zpoždění s výplatami tři týdny. Navrch nastaly v souvislosti s válkou na Ukrajině potíže se Sberbankou. V ní uvízly peníze.“

Kolik?

„Devatenáct milionů korun. To je hodně peněz.“

Co to znamená pro klub jako České Budějovice třeba s ohledem na výplaty?

„To jsou tři měsíce výplat. Protože výplaty se v závislosti na výsledcích pohybují od čtyř a půl k pěti a půl milionům. Píše se, že máme nějaké skryté dluhy, zakamuflované peníze nebo co. Nic takového. My jsme prokázali bezdlužnost podle pravidel licenčního řízení, žádné dluhy nejsou. Já jsem vůbec nepochopil, proč to na té tiskovce od Jirky Kladrubského takhle padlo. Tím spíš, že mám zprávy i z jiných klubů, že týden žádná míra. Jsou i kluby, že měsíc žádná míra.“

Praxe prý mnohdy bývá taková, že před prokázáním bezdlužnosti se v klubech vše doplatí, hráči podepíší a pak se zase jede ve starých kolejích. To je běžný model v českém fotbale?

„Běžná praxe v českém fotbale to je, ale ne v Českých Budějovicích. Před zápasem s Karvinou jsem hráčům slíbil, že peníze přijdou, a taky přišly. Musel jsem zmobilizovat zdroje, s kterými jsem nepočítal.“

Říká se, a vy nám povězte, zda to je pravda, že Koubek si často musí různě popůjčovat na sebe, aby měl na výplaty.