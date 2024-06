Nemám o Friisovi pochyb, říká insider z Dánska. Popsal, v čem je jeho síla

Ze zákulisí se dostává do záře reflektorů. Posun Larse Friise na post hlavního trenéra Sparty znamená, že v týmu českého mistra nenastane žádné tornádo. Na všechny principy, které Brian Priske nastavil, by měl jeho bývalý asistent navázat. „Lars je podle mě více společenský, otevřený a přímočarý, zatímco Brian pečlivě pozoruje a přemýšlí, než se zapojí do konverzace. Ale jinak jsou si velice podobní,“ říká dánský novinář Troels Bager Thögersen, který se pro deník Sport a web iSport.cz rozmluvil i o tom, v čem mají dánští kouči momentálně před zbytkem Evropy výhodu.