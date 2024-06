Pod Koubkem už ne! Kliment o odchodu z Plzně a podpisu Sigmě

Co rozhodlo, že jste vzal nabídku Olomouce?

„Sigma měla o mě zájem jako první, lichotilo mi to. Chtěla to mít rychle vyřešené. Byla to pro mě dobrá varianta. Byl jsem z toho příjemně překvapený. Nemyslel jsem, že může Olomouc přijít. Ale přišla a všechno mi dávalo smysl. Jsem rád, že jsem tady. Celý rok jsem byl zdravotně v pohodě. Doufám, že to vydrží.“

Vnímal jste, že s vámi v Plzni nepočítají?

„Chtěl jít pryč už v zimě. To mi bylo bohužel zakázáno. Potom mi bylo darováno pár minutek. Byl jsem trošku naštvaný. Domluvili jsme se s panem Šádkem, že bude nejlepší, když odejdu. Říkal jsem, že za pana Koubka tam nebudu. Rozešli jsme se v míru.“

Co vám Koubek vyčítal?

„Nevím, to se musíte zeptat jeho.“

Byl ve hře návrat do Slovácka anebo vás to do Uherského Hradiště po odchodu trenéra Svědíka nelákalo?

„Bez trenéra Svědíka mě to samozřejmě trošku opustilo.“

Jak se porovnáte v útoku s Lukášem Julišem, jedničkou na hrotu?

„Všude je to stejné. Konkurence je v každém klubu, s tím se musí počítat.“

Zase se stěhujete. Komplikace?

„Já se stěhuju docela často, už to mám natrénované. Mám dvě děti. Vždycky je to komplikovanější, než když jsem byl sám. Zatím bydlím na hotelu a něco si hledám. Nikdy jsem nechtěl dojíždět.“

Znáte trenéra Tomáše Janotku ještě z jeho hráčské kariéry?

„Když jsem byl v zahraničí, český fotbal jsem vůbec nesledoval. Po příchodu do Slovácka jsem znal v lize tak pět hráčů.“ (úsměv)