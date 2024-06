Rosický o změnách: Priske už nechtěl Spartu trénovat. Co posily a odchody?

Fotbalovou Spartu opustily ještě před startem letní přípravy dvě výrazné tváře. Kromě očekávaného přestupu kapitána Ladislava Krejčího zamířil do ciziny hlavní trenér Brian Priske. Tím spustil rošádu v realizačním týmu. Do čela se vyhoupl Lars Friis, k němu dorazil asistent Jens Berthel Askou. „Pro mě je vzor Lipsko a Salcburk, ty kluby pořád přicházejí o trenéry a jsou stále úspěšní,“ poznamenal Tomáš Rosický, sportovní ředitel letenského klubu. Jak se s Priskem rozloučil, co řešil s Friisem a jeho asistentem a chystají se změny v kádru?

Brian Priske po dvou letech v klubu skončil. Šlo o těžké rozhodnutí?

„Věděli jsme, že o Briana byl dlouhodobý zájem, každé přestupové období v minulosti měl nabídky. Věděl jsem, že se to může stát. Musel jsem být připravený na variantu, která se nakonec stala.“

Mohl jste trenérovi bránit?

„V případě trenéra to není tak jednoduché. On je ten, kdo řídí na dennodenní bázi padesát lidí, dává jim energii a ukazuje směr. Brian řekl, že nechce a nebude trénovat Spartu. Bylo jasné, že se to musí stát. Jak absolutní lídři, kteří vedou tým, nejsou hlavou a srdcem stoprocentně přesvědčení v tom, co dělají, nemůže to fungovat. Brianovi jsme umožnili jít do výborného klubu. Chápu, že chtěl jít, odvedl tady výbornou práci, o tom se ani nemusíme bavit.“

Už jste se s ním osobně rozloučil?

„Ještě ne, trenér se chystá do Prahy tento týden, protože jeho nový tým začíná přípravu později.“

Můžete popsat jednání s Feyenoordem?

„Bylo to standardní, ničemu se nevymykalo. Jediné, co obě strany chtěly, aby to bylo rychle. Protože Feyenoord neměl trenéra a my začínáme brzo. To byl jediný bod, ve kterém jsme se spojovali.“

Řešilo se, jestli zůstane vedoucí fyzické přípravy Christian Clarup? Chtěl odejít?

„Myslím, že debaty, kdo chtěl, nebo nechtěl odejít, nejsou pro mě až tak důležité.“

Friis byl pro vás první volbou?

„Lars je s námi osmnáct měsícům. Potom, co jsme se důkladně poznali a jaký měl vliv už za Briana na náš herní styl, věděl jsem, že pokud budu oslovovat úzký okruh trenérů, Lars bude první.“

Změní se něco v chodu klubu s novým trenérem?

„Z procesních věcí se nic zásadního nemění. Lars byl součástí systému, ve kterém pracujeme, a bude v něm pokračovat. Lars to všechno zná, už dlouho v tom funguje.“

Ale jde jistě o zásah.

„Pro mě je zásadní styl, jakým pracujeme na denní bázi. Chtěl jsem zachovat kontinuitu stylu, monitoringu, periodizace, testování hráčů a vyhodnocování dat. V tom jsme silní a pro mě byla priorita v tom pokračovat. Pro mě je vzor Lipsko a Salcburk.“

V čem konkrétně?

„Ty kluby přicházejí o trenéra pořád a jsou stále úspěšní. Mají jasně daný systém, ve kterém pracují. Tohle byl pro mě hlavní bod, který jsem chtěl zachovat. Po tom, co bylo jasné, že Brian odejde, s Larsem jsem měl hned několik variant. Koho doplnit do týmu, po kom se venku ohlédnout. Jsem s tím spokojený, že budeme pokračovat v tom, co jsme začali.“

Jak jste přišli na asistenta Jense Berthela Askoua z IFK Göteborg?

„Doufejme, že jeho příchod dotáhneme. Byl na doporučení Larse, chtěl jsem ho samozřejmě co nejvíc navnímat. Má dobrý profil. Je to bývalý hráč, působil ve Skandinávii, Turecku nebo v Anglii. Bude velmi dobře Larse doplňovat.“

Čím?

„Zaprvé je orientovaný na defenzivu. Zadruhé je to lehce klidnější typ trenéra než Lars. Zapadá nám do toho. Měl jsem s ním spoustu pohovorů, tak jsme do toho šli. Zásadní byl ovšem návrat Stephena Foystona.“

Nového analytika, že?

„Přicházel s Brianem, byl s námi první rok. O něj jsme s Larsem hodně usilovali, aby se vrátil. V analytickém prostředí nás posunul dál a měl vliv na Ondru Jandu (dalšího analytika), který udělal kroky kupředu. Máme teď hladový realizační tým. To je to, co jsme potřebovali.“

Už odešel Ladislav Krejčí. Mohou ho po EURO následovat další hráči?

„Mluvil jsem o Brianovi, že chtěl odejít. U hráče je to trochu jiné. Láďa Krejčí měl nabídky každé období, to je dlouhodobě neudržitelné. Jeho čas nastal teď.“

A u jiných?

„Když hráči něco zastavíte, nedohodnete se, musí vědět, že je potřeba přešaltovat, aby hrál. Pokud to neudělá, trenér ho nebude stavět. To je jednoduché. Vyhodnocujeme situaci vždy s agenty. Aktuálně ale nejednáme s žádným hráčem o odchodu.“

A mohou nastat?

„Budeme řešit vytížení mladších hráčů, kteří nehráli v minulé sezoně tolik, jak chtěli nebo my si představovali. Musí nám to sedět do budoucna.“

Máte vytipované další posily? Kam se díváte?

„Máme jasný plán a máme ho dlouho. Víme, co, kde a jak chceme. Momentálně nejsme blízko příchodu žádného nového hráče.“