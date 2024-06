O asistentech i kapitánovi. Friis poprvé jako trenér Sparty, syn dohlížel

Video se připravuje ... Přišel po boku šéfa Tomáše Rosického, v tiskovém centru se posadil na židli vedle něj. Lars Friis absolvoval první tiskovou konferenci coby hlavní (a jediný) trenér Sparty. Mezi novináři seděl i jeho syn, který se na otce přišel podívat. Nástupce Briana Priskeho hovořil o systému hry, nových asistentech, odchodu Ladislava Krejčího nebo představě o doplnění kádru.

Návaznost na Priskeho „Stoprocentně navážeme na to, co se v poslední době ve Spartě odpracovalo. Klíčové je slovo my – počínaje Tomášem Rosickým přes všechny členy realizačního týmu. Identita Sparty bude nadále rozpoznatelná. Je to klubová identita, cesta, na které je celá klub. Mohou nastat úpravy, malé změny, ale není to tak, že se vydáme obráceným směrem, že byste viděli Spartu hrát naprosto jinak. Vybudovali jsme kulturu, nejde o one man show. Já budu nějakým způsobem udávat směr, ale na druhou stranu máme silné nastavení a silné členy realizačního týmu, kteří jsou motivovaní a odpovědní za část své práce.“ Lars Friis (vpravo) při oslavách titulu • Foto Sport - Pavel Mazáč

Asistentova role „S Jensem (Berth Askou) jsme se potkali v Dánsku, pracovali jsme spolu a byli v úzkém kontaktu. Není to pro mě někdo neznámý. Dělal dobrou práci, když trénoval kluby v náročné situaci. Jeho profil pasuje přesně do toho, co potřebujeme. Má zkušenost, sám hrál v nejlepších ligách. Prošel zahraničím, když hrál v Turecku, v Anglii. Jde o čistého obránce, což je to, co potřebujeme. Aby měl na starosti defenzivní činnost, což byla část přípravy Briana Priskeho. Jens to teď převezme. Máme stejné pohledy na to, jak se Sparta chce prezentovat. Vyrůstal ve stejném prostředí jako já nebo Christian Clarup. Jsme součástí Dánska, kde pracujeme velmi tvrdě. Těším se na to.“ Jens Berthel Askou trénoval švédský IFK Göteborg • Foto Profimedia

Sparv – budoucnost „Tim Sparv bude součástí realizačního týmu, je mladí a jsem šťastný, že jsme se potkali v Midtjyllandu. Je to velmi dobrý a pracovitý člověk. Zabydlel se s rodinou v Česku. Když byl velmi mladý, odešel do Anglie, působil v zahraničí. Jens má zkušenosti z pozice trenéra, Tim se jím může v budoucnu stát.“ Tim Sparv je novým asistentem u sparťanské šestnáctky • Foto AC Sparta Praha

Krejčího odchod „Všichni v klubu věděli, že se tohle může stát. Láďa je fantastický hráč, silný lídr a byl velmi dobrý kapitán. Nebylo velké překvapení, že odešel. Teď to byl perfektní čas. Jde o velkou ztrátu, to je jasné, ale je to součást fotbalu. Samozřejmě místo něj potřebujeme dalšího stopera. Není to ale o mně, koho já chci. Pracujeme společně, už nějakou dobu se společně bavíme o tom, jakým způsobem tým posílit. Tomáš Rosický a jeho lidé se o doplňování kádru starají dobře. Budeme mít zájem přivést nové hráče, ale do detailů nebudu zacházet.“ Big boss i ve Španělsku? Spor o Krejčího: TOP hlava a rozehrávka, ale také bohorovnost Video se připravuje ...

Volba kapitána „Jsme v procesu hledání toho, kdo bude kapitán. Jde o věc, kterou diskutujeme. Je hodně důležitá, protože se podívejte, kde Sparta byla dva roky zpět, a kde je teď. Současně to není jen o hráči, kdo nosí pásku. Je na něm sice zodpovědnost, ale potřebujeme najít toho, koho budou další podporovat. To se dělo i v době, kdy byl kapitán Láďa Krejčí. Měl k sobě blízkou skupinu. Tohle je jeden z principů fungování týmu. Chci, abychom se všichni navzájem podporovali.“ Nový trenér fotbalistů Sparty Lars Friis • Foto ČTK