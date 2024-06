Kozel: V Jablonci mám dluh, přestupy tu jdou jednodušeji. Kdy volal Pelta?

Přicházíte do Jablonce z Liberce, což nebývá zvykem. Jak to vnímáte?

„Neberu to tak, že přicházím z Liberce, protože jsem tam skončil. Dostal jsem nabídku a fotbalový život takový někdy je. Jsem za nabídku rád, stejně jako že mohu dělat práci, která mě baví a naplňuje. To, že je to tady vedle Liberce, je spíš shoda okolností a náhod.“

Působil jste tu už v roce 2007. Co se od té doby změnilo.

„Jsem o 17 let starší. (směje se) Tenkrát to pro mě byla první ligová zkušenost, která nedopadla dobře. Cítím to tak, že mám vůči Jablonci dluh, který můžu splatit.“

Budete prožívat derby více?

„Derby vždy prožíváte více. Rozhodně doufám, že se mi bude dařit jako doposud, protože jsem v derby ještě neprohrál, snad mi ta série vydrží.“

Neplánoval jste si po angažmá v Liberci spíše odpočinout?

„Jak jsem říkal na konci sezony, necítil jsem se nijak psychicky unavený. Naopak by mi to chybělo. Jsem moc rád, že mi ta nabídka přišla.“

Sledoval jste soud Miroslava Pelty?

„Asi jako každý. Věděl jsem, že to probíhá, byl jsem v té době na dovolené. Jsem rád, že to takhle dopadlo a snad to může být pro klub začátkem lepších časů.“

Jak kontakt probíhal?

„První kontakt byl právě po tom soudu. V pátek jsem zaznamenal odvolání trenérů a první kontakt přišel v sobotu, pan Pelta mi zavolal.“

Přejít z Liberce do Jablonce je pikantní, už máte nějaké ohlasy z předchozího působiště?

„Dostal jsem od ohlášení množství zpráv, veskrze pozitivních, ať se mi daří. Že by ale byla nějaká z Liberce, to ne.“

Jakým stylem hry se má Jablonec vydat?

„Každý ví, jaký fotbal se mi líbí. Důležité ale je dát týmu tvář, která sedí jeho složení. A s tím se teprve seznamuji. Profesionální fotbal je o výsledcích. Není to tak, že za každou cenu budu tlačit na to, abychom hráli tak, jak se mi to nejvíce líbí.“

Jak jste klub v posledních letech vnímal jako soupeře?

„Vždy jsem vnímal, že tu mají hráči dobrou individuální kvalitu. Ale přišlo mi, že to nějak nefungovalo dohromady. Možná je to tím, že tu bylo hodně hráčů různých národností a různých stylů. Naší prací bude udělat kompaktnější a vyrovnanější tým. Když si vezmu začátek jara, kdy jsme proti nim hráli, měli za sebou čtyři skvělé zápasy. Říkal jsem si, že půjdou nahoru, ale výkonnost šla naopak dolu. Cílem bude tohle stabilizovat a posunout Jablonec trochu výš, poslední tři roky skončil ve skupině o záchranu. Je to vždy vyrovnané, stačí pár bodů a jste šestí nebo také jedenáctí. Pak se sezona hodnotí jinak. Potenciál tu vidím, i z hlediska kádru.

Kádr se ale mění a bude měnit. Co je v plánu?

„Některé už jsou dané. Je jich poměrně dost. Kariéru končí Tomáš Hübschman. Davidu Houskovi končí smlouva, nebude pokračovat. Kontrakt končí třeba i Miloši Kratochvílovi, ale tam se jedná, mám zájem, aby pokračoval. Končí nějaké hostovačky, třeba Filip Souček tu není. Některé příchody už jsou jisté, je mezi nimi Jan Fortelný. Bude se to vyvíjet a já sám ještě poznám, kde nás bude tlačit pata. Momentálně máme největší díru ve středu pole.“

Stejný post vás trápil v zimě i v Liberci, tehdy jste byl ale trochu frustrovaný tím, že aktivita klubu na přestupovém trhu byla malá. Jak to cítíte nyní?

„Smlouvu jsme podepsali teprve v pondělí, protože pan majitel byl celý týden mimo republiku. Museli jsme tak fungovat pouze po telefonu. Ale musím říct, že jen za ten týden jsem poznal, že tu jde vše kolikrát jednodušeji. To, že tu je Polidar, Fortelný a Puškáč, ukazuje, že jsme v tomhle smyslu akčnější. Věřím, že nejbližší dny ukážou, že přibudou další hráči.“

Chtěl jste, aby Tomáš Hübschman pokračoval?

„Bylo spíše rozhodnuto ještě předtím, než jsem přišel. Tomáš je osobnost a byl tu nějakou dobu. Je mu ale 42 a věk už nezastavíte. Určitě by ještě měl vliv v kabině, ale sám toho v poslední sezoně už moc nenahrál.“