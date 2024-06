Plzeňská sedmička: rozjetý Slončík, talent i kanonýr. Souaré v nemocnici

Letní přípravu odstartovali ve velkém stylu. V příjemném sobotním dopoledni, chvíli před tím, než do souboje s Gruzií vyběhli v Hamburku čeští fotbalisté, Viktoria Plzeň rozdrtila Petřín 7:0. Šest gólů padlo v první půli, čtyřikrát se prosadila hradecká posila Daniel Vašulín. Skvělý výkon vyšvihl devatenáctiletý Tom Slončík, vedle Lukáše Kalvacha vypadal uprostřed pole velmi dobře teprve šestnáctiletý odchovanec Jiří Panoš. Komplikací je zranění Cheicka Souarého, kterého ze stadionu odvážela sanitka.

Kádr Viktorie, kde schází čtveřice reprezentantů Robin Hranáč, Pavel Šulc, Lukáš Červ a Tomáš Chorý, funguje už od pondělí v plném zápřahu. Fyzické testy a tvrdé tréninky tradičně zpestřují přípravné duely proti celkům z nižších soutěží. První na řadě byl Petřín, skvěle šlapající klub z Plzně, který na jaře postoupil do ČFL.

Viktoria ale soupeře nepodcenila, naopak. Značně kombinovaná sestava, kde nastoupilo hned šest nových tváří v plzeňském dresu, jezdila od úvodního hvizdu naplno. Rychle se etablovala útočná trojka. Tom Slončík, Daniel Vašulín a Christophe Kabongo soupeře uzemnila drtivým nástupem.

Plzeň během první půle nasázela šest gólů, hned čtyřikrát se prosadil Daniel Vašulín. Posila z Hradce uklízela pestré akce nových spoluhráčů a od plzeňského tábora získala první kladné body. „Něco mě to asi stát bude. Jsem nesmírně rád, že jsem v takovém klubu, třeba před dvěma roky by mě něco takového nenapadlo,“ usmívala se jedna z ústředních postav utkání.

Zatímco Kabongo ve slibných situacích působil trošku zbrkle, přehlédnout nešlo blonďatou hlavu Toma Slončíka. Devatenáctiletý talent ze Zlína se prosadil dvakrát a předvedl řadu výrazných momentů. Po ztrátě balonu i poctivě sprintoval dozadu. „To jsem zvyklý už od Pavla Vrby,“ vyprávěl s úsměvem o poločasové přestávce, než na plac pustil hráče z druhé nachystané jedenáctky.

„Celý týden se bavíme na trénincích o tom, že i na malých hrách chceme od kluků po ztrátě míče presink a represink. Na Slonovi bylo vidět, že když ztratil dvakrát, třikrát balon, okamžitě ho vybojoval zpátky, to je pozitivní. Pokud takové návyky mít nebude a nebude plnit principy naší hry, nemůže hrát. Tom tohle plnil od prvního zápasu, jen dobře pro něj,“ chválil mladého ofenzivního hráče plzeňský asistent Jan Trousil.

Prostor pro talent (16)

Velký prostor dostane v přípravě Jiří Panoš. Teprve šestnáctiletý hráč, v českých barvách účastník nedávného EURO do 17 let, odehrál první poločas po boku Lukáše Kalvacha. A počínal si velmi dobře. Připravil jednu branku, v zápase měl několik výrazných momentů. Plzni v šikovném polaři roste klenot, zajímavý hráč, který by mohl brzy naskakovat pravidelně.

„Je to obrovský talent, máme ho v přípravě poprvé. Dneska vedle Kalviho ukázal kvalitu, pro nás jenom dobře. Pro Plzeň je skvělé, že v mladém věku je na tom takhle dobře. Ale není to dodělaný hráč, byť předpoklady má obrovské. Pro nás je radost s ním pracovat,“ liboval si Trousil.

Slunečné dopoledne pokazila z hlediska Viktorie jediná věc – brzy po nástupu do druhé půle musel z placu Cheick Souaré. Levonohý křídelník si po dopadu na trávník poranil záda, po vystřídání už na něj u stadionu čekala sanitka a mířil rovnou na podrobnější vyšetření.

„Nevíme, co má přesně za zranění, jestli to bude dobrý, nebo ne. Spadl na záda, uvidíme, jak dopadne, čekáme, co nám napíší doktoři,“ pravil Trousil chvíli po utkání, které Viktoria ovládla konečným skóre 7:0.

Petřín - Viktoria Plzeň 0:7 (0:6)

Branky: 2., 13., 17. a 44. Vašulín, 4.a 8. Slončík, 47. Metsoko.

Sestava Plzně:

I. poločas: Tvrdoň - Míka, Séne, Jemelka - Kopic, Kalvach, Panoš, Cadu – Slončík, Vašulín, Kabongo.

II. poločas: Šilhavý - Míka, Dweh, Havel (Séne) - Jirka, Sojka, Deml, Souaré (Cadu) - Vydra, Metsoko, Mosquera. Trenér: Koubek.