Horejš: S Mejdrem jsem se v Hradci potkal, Van Buren by se mi líbil

My naopak jmenovat budeme. Co tedy Mick Van Buren, kouči?

„Samozřejmě by se mi líbil, to je jasný. Měl jsem ho v kariéře už dvakrát, ale teď se o tom nemá cenu bavit,“ usmál se David Horejš, když od deníku Sport po remíze se Sosnowiecem dostal konkrétní dotaz.

Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík potvrdil, že jednatřicetiletý Nizozemec má svolení hledat si angažmá. Nic na tom nezměnil ani fakt, že MVB odehrál v sešívaném dresu v sobotu devadesát minut proti Pardubicím. V Edenu se po blížícím se transferu Tomáše Chorého počítá s tím, že odejde.

A právě kooperace s Horejšem, která fungovala už v Českých Budějovicích, by všem mohla dávat smysl. Zvlášť když trenéra, asistenta Lukáše Váchu i Van Burena zastupuje stejný agent Jiří Müller.

Problémem je samozřejmě mzda. Východočeši upravili strop už při nedávno podepsaném čtyřletém kontraktu Adama Vlkanovy, útočník Slavie by byl ještě dražší záležitostí. Stejně jako Jan Mejdr, bek Sparty.

Oba si podle informací deníku Sport přijdou v Praze dohromady na cifru kolem jednoho milionu korun měsíčně. Museli by jít tedy výrazně dolů s penězi.

„S Honzou jsme se v Hradci potkali, ale nic bych v tom nehledal. Je hráčem Sparty,“ mrknul podruhé Horejš, který ještě nevěděl, že na Letné zrovna Mejdrovi tleskají fanoušci za hezký gól proti AIK.

Jisté je, že v Malšovické aréně už se za vstřelené branky nebude tleskat Danielu Vašulínovi. „Měl tady silnou pozici, ale je pryč. Mates Koubek dal gól, na tréninku mu to padá taky. Jsem s ním spokojený,“ naznačil kouč možnou náhradu v podobě čtyřiadvacetiletého forvarda.

Kdo čekal na hrotu proti Zaglebie posilu Ondřeje Mihálika, byl na omylu. Někdejší hráč Slovácka se překvapivě postavil do středu zálohy na post osmičky. Mohla za to i zdravotní indispozice Jakuba Kučery, který duel sledoval s kompresní stulpnou na pravé noze.

„Kuča nám na chvilku vypadl, takže jsme si chtěli některé věci vyzkoušet,“ vysvětloval Horejš. Upřímně, test s Mihálikem takhle hluboko se nepovedl, dostal se k jedinému náběhu, hru nerežíroval.

Slušně naopak vypadal brankář Matyáš Vágner. Do Hradce přestoupil ze Slavie, s Adamem Zadražilem vytvoří perspektivní duo. „Působil jistě, hru organizoval. Mrzí mě za něj, že dostal branku po našem autu, kdy jde soupeř sám na bránu... Zasloužil by si nulu.“

Příští dny stráví „votroci“ na soustředění v Písku, na jihu Čech budou ladit třeba i to, jak ideálně napasovat a sehrát dvojici dominantních křídel, Vlkanovy s Václavem Pilařem. Aby si nepřekáželi, ale naopak soupeře díky nadstandardní technické vyspělosti a herní inteligenci dokázali zmáčknout.

„Konkurence tady je. Věříme, že Vlčák splní roli a bude platný. Venca to samé,“ uvedl Horejš. Do plné zátěže už by se měl brzy zapojit i David Heidenreich, jenž je po operaci kolene, a Ondřej Šašinka. Toho dlouhodobě trápí zánět v achilovce.

V Písku se v sobotu utkají se sparťanským béčkem, o týden později je čeká generálka s Táborskem. Víc toho Horejšovi svěřenci v přípravě nesehrají, na Teplice půjdou se třemi zápasy v nohách.