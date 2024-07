Chorý do Slavie: žádná výměna, tak Šádek nasadil cenu jako do ciziny

Od pátku, kdy s informací o přestupu Tomáše Chorého (29) do Slavie přišel deník Sport a server iSport.cz , nabraly události rychlý spád. Útočník společně s agentem Davidem Nehodou oznámili vedení Plzně, že o nabídku z Prahy mají zájem. Adolf Šádek hráči nebrání, spustila se intenzivní jednání na úrovni klubů. Jaké jsou detaily třaskavého transferu?

Tomáš Chorý se po návratu z mistrovství Evropy rozhoupal velmi rychle. Kývl na nabídku Slavie, která mu výrazně vylepšila podmínky smlouvy. Oproti Plzni, kde mu běžel kontrakt do léta 2027, si výrazně polepší, měsíční gáže se má vyšplhat k milionu korun.

Plzeň hrála v sobotu přípravu proti partnerskému Lafnitzu (6:0), Chorý už v areálu Luční logicky chyběl. Na osobní rozlučku s parťáky to teď nevypadá, jedna z největších person týmu za sebou rychle spálila mosty. Šádek v sobotu dopoledne z prostor, odkud sledovalo zápas plzeňské vedení, často kontroloval mobilní telefon, ve velkém vedru se marně snažil schovat do stínu před pálícím sluncem.

„Za těchto okolností nedává smysl, abychom jeho odchodu jakkoli bránili, bylo by to kontraproduktivní pro všechny strany,“ napsal v připraveném vyjádření. „Mohu potvrdit, že jsme vstoupili do oficiálního jednání, které v tuto chvíli intenzivně probíhá,“ přiblížil aktuální situaci.

Pravdou je, že Chorý západočeské vedení rychlým rozhodnutím