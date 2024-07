Jména fotbalové ligy. Pivní stálice i barvy se slevou. Trvá éra sázkovek

Na jakou ligu jste začali chodit? A měla už ve jméně sponzora? Nejvyšší česká fotbalová soutěž vyběhne do blížící se sezony s novou identitou , titulárním partnerem je opět sázková kancelář, ale z jiné stáje a za úplně jiné peníze. Fotbal a sázky k sobě patří, stejně jako pivo, které ligu pojmenovávalo zatím nejdéle. V minulosti se ale v názvu objevily i barvy, připomeňte si je.

Gambrinus liga

Roky: 1997 - 2014

Celkem sezon: 17

Mistři

9x sparta

3x Liberec

2x Slavia

2x Plzeň

1x Baník

Prvního titulárního partnera získala fotbalová liga na konci 90. let. Stalo se jím pivo Gambrinus, které zároveň mělo exkluzivitu na čepování na ligových stadionech. Gambrinus liga se v Česku hrála 17 let. Dost dlouho na to, aby její název zlidověl. Včetně loga a ikonické znělky z písně Vladimíra Mišíka. V roce 2014 se ale pivo z názvu soutěže stáhlo, zůstalo jen hlavní partnerství a „monopol“ na pípách. Ten skončil o dva roky později, vysvětlením byla reakce na začínající dotační kauzu tehdejšího svazového šéfa Pelty.

Původní logo Gambrinus ligy vzniklo v 90. letech • Foto Sport