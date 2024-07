Kabongo se v Plzni blýskl hattrickem: Poprvé zažívám tvrdou přípravu

Stranou od velkých transferů přivedla plzeňská Viktoria velmi zajímavou tvář. Do útočné formace se velmi rychle zařadil Christophe Kabongo (21). Reprezentant do jednadvaceti let, který poslední rok a půl strávil na hostování z belgického Lommelu na Slovensku v Podbrezové, se podobně jako Daniel Vašulín uvedl v Plzni skvěle. V sobotu proti Lafnitzu zapsal premiérové tři góly a těší se, že zabojuje o místo v sestavě. „Už se cítím dobře,“ vyprávěl robustní mladík s nesmělým úsměvem.

Hattrick vás bude něco stát do klubové kasy…

„Jo ale to nevadí, patří to k tomu. Hlavní je, že jsem svými góly pomohl k výhře v těžkém počasí, bylo to náročné v takovém vedru.“

Jak snášíte náročné tréninkové dávky v úvodu přípravy s Plzní?

„Trošku jsem si ze začátku zvykal, ale beru to tak, že se chceme pořádně připravit na sezonu. A všichni doufáme, že bude ještě úspěšnější než ta minulá. Jsem rád, že je příprava tvrdá, snad budu připravený hrát ostré zápasy.“

Je to v Plzni náročnější než na Slovensku, kde jste hostoval v Podbrezové?

„Ano, v Podbrezové jsme během přípravy moc neběhali bez míče. Tady jsem poprvé zažil tvrdou přípravu, že jsme běhali v terénu. Zpočátku to bylo těžké, ale teď už se cítím dobře.“

Co rozhodlo pro váš odchod do Plzně?

„Když jsem slyšel o zájmu Viktorky, byl jsem nadšený. Byla to pro mě priorita. Jsem rád, že to klaplo a děkuju všem, kdo se na tom podíleli.“

Přijala vás v novém týmu kabina?

„Snad dobře, všechno je v pohodě. Mládí v týmu je pozitivní, dá to mančaftu jiný šmrnc. Ale samozřejmě vycházím dobře i se staršíma klukama. Je tady perfektní balanc, to je dobře.“

Znal jste předtím někoho z nových spoluhráčů?

„Z reprezentace do 21 let jsem se znal se Slonem (Tomem Slončíkem). Ostatní jména jako Kalvach, Kopic, Jirka, ty jsem znal jen z televize.“

Sledoval jste plzeňské zápasy v minulé sezoně?

„Abych řekl pravdu, tak jen ta důležitější utkání – se Spartou, se Slavií, v Konferenční lize. Že bych hltal každý její zápas, to ne.“

Na odchodu je Tomáš Chorý, což zvyšuje vaše šance prosadit se do sestavy…

„O tomhle já nic nevím. Snažím se být vždycky co nejlepší, v klubu i v reprezentaci, takže je mně úplně jedno, jací hráči tady jsou.“

Cítíte se na hřišti nejlépe na hrotu, nebo nastupujete raději z křídla?

„Ty jo… V reprezentaci hraju ortodoxní kraje, úplně na lajně. Jinak ale můžu být i na hrotu. Zahraju všude, klidně i na halfbeku, když mě tam trenéři postaví.“ (úsměv)