Další odchod ze Sparty: Karabec zkusí nakopnout kariéru v Německu

Zbývalo málo a skončil tam David Zima. Následně na severu Německa Češi odehráli dva skupinové zápasy na EURO. A vztah Česko-Hamburk v tomto roce pokračuje i nadále – do klubu z 2. Bundesligy totiž míří Adam Karabec. Záložník Sparty chce přesunem mimo Letnou vyřešit svou výkonnostní stagnaci Stejně jako u Michala Ševčíka a Václava Sejka by mělo jít o hostování s opcí. Podle zdrojů deníku Sport a webu iSport.cz je vše dohodnuto.

Ještě v sobotu se proháněl na letenském trávníku v přípravném utkání s AIK Stockholm. Naposledy? Nejspíše ano. Už v té době se pekl Karabcův odchod. Téma (dočasného) rozloučení se svým odchovancem je navíc tématem, které je na Letné otevřené delší dobu.

Bývalý kouč Brian Priske ani jeho nástupce Lars Friis nikdy nedali mládežnickému reprezentantovi svou absolutní důvěru, Karabec se výkonnostně zasekl a stagnoval. Naskočil v uplynulé ligové sezoně do 21 zápasů a připsal 4 góly a 3 asistence, celkem nahrál jen 890 minut. Z pozice pravého křídla o sobě párkrát vědět dal, ale po povedeném zápase přišel vždy útlum. Už v lednu proběhla po službách jednadvacetileté desítky poptávka.

„Jasně jsem řekl, že v zimě nechci pryč. A teď na to nemyslím. Vůbec!“ řekl tehdy Karabec v rozhovoru pro Sport. Ale uběhl půlrok a jeho vytížení a výkonnost zůstaly na stejném bodě. Že v létě proběhne změna, aby mohl nakopnout svou kariéru, bylo téměř jisté už s koncem sezony.

„Pořád to nedokáže rozbalit. Myslím, že úplně nevyužívá svůj potenciál, protože mu odmalička každý říká, jak je skvělý hráč, vy to píšete, rodiče za ním stojí,“ řekl po mistrovské sezoně Sportu Tomáš Sivok, pravá ruka sportovního ředitele Sparty Tomáše Rosického.

Sparta navíc začala mladíky, kteří si nenašli místo v kádru, posílat v posledních týdnech za hranice. Do Norimberku se přesunul na hostování s opcí Michal Ševčík, se Zaglebií Lubin jedná Václav Sejk. A teď se dostalo na mladíka s pověstí „zlatého dítěte“.

Okolo blonďatého leváka, kterému je na hřišti často vyčítána nedostatečná pracovitost, se začaly věci v červnu opět dávat do pohybu. V době, kdy byl na dovolené, už se začaly objevovat první zmínky o zájmu z Německa, údajně už se jednalo se Stuttgartem. Podle informací Sportu ale nebyl odchod k německému vicemistrovi na stole. To potvrzuje i fakt, že se Karabec místo 1. Bundesligy nakonec přesouvá o patro níže.

Do jednání se Spartou se totiž pustil Hamburk, tradiční celek, kterému se ale v minulé sezoně nepovedl návrat do první ligy. Podle informací Sportu je dohoda o hostování s opcí upečena a brzy by měl být oznámena. Hamburk, pro který bude člen české jednadvacítky třetí letní posilou, chtěl vyřešit situaci co nejrychleji, aby se hráč ještě stihl připojit k prvnímu tréninkovému kempu, který končí 6. července.

Vytouženou změnu prostředí dostane Karabec jako dárek k 21. narozeninám, které slaví 2. července. A zároveň posílí rozrůstající se kolonii českých hráčů v Německu, kde jich momentálně působí ve dvou nejvyšších soutěžích hned jedenáct. Kromě zmíněného Michala Ševčíka se ve 2. Bundeslize může potkat s Filipem Kaločem (Kaiserslautern) a Tomášem Kalasem (Schalke).