Hlavatý o osudovém Kováčovi, pohodáři Kaniovi či zájmu Baníku   

PŘÍMO Z RAKOUSKA | V Pardubicích byl lídrem, hra na něm stála. Totéž se od Michala Hlavatého (26) čeká v Liberci, a to nejlépe okamžitě. V hráči, za kterého vysolíte 23 milionů korun, vidíte velkou kvalitu. Tu kreativní záložník nabízí, v létě o něm ostatně vážně uvažovali v Baníku, oťukávaly ho Plzeň i Sparta. On ale následoval na sever Čech svého oblíbeného trenéra Radoslava Kováče. „Naučil mě přemýšlet o fotbale jinak,“ líčí rodák z Hořovic v rozhovoru pro iSport Premium.

O vašem transferu jsme psali týdny dopředu, přesto se jednání definitivně uzavřela až před pár dny. Byl jste nervózní, aby se to ještě někde nezaseklo?

„To ani ne. Věřil jsem, že to dobře dopadne. Bylo to o trpělivosti. Spíš šlo o to, že člověk chce zažít přípravu s týmem od prvního dne. Co jsem měl možnost poznat, je tady velmi sympatická kabina. Kluci jsou fakt příjemní. Dost z nich je povahově podobných jako já. Rychle si to sedlo. Ale potřebuju navnímat vztahy a postupně si budovat pozici. Nemůžu přijít a myslet si, že ji budu mít hned stejnou jako v Pardubicích. Hráč si ji musí vydobýt.“

Řešíte vysokou přestupovou sumu, kterou za vás Slovan zaplatil?

„Tohle by hráč asi ani neměl řešit. Vnímám hlavně důvěru klubu, realizačního týmu a vedení. Spíš je to motivace, než aby mě to mělo svazovat. Trenér Kováč hrál v tom přestupu samozřejmě důležitou roli. Díky němu bude moje adaptace rychlejší. Ale zaujal mě i projekt klubu, který mi byl představený. Mohl bych se v něm cítit dobře. I když jsme zatím v přípravě, kvalita kádru byla hned znatelná. Jen musíme dobře navnímat principy hry a zvyknout si na sebe. To bude nějakou dobu trvat.“

Možnost pokračování v Pardubicích neexistovala, že?

„Chtěl jsem se posunout, najít novou motivaci. Věřím, že Pardubice půjdou výkonnostně nahoru a nebudou už hrát jenom o záchranu. Moc mi záleželo na to, abychom se v lize udrželi. Postoupil jsem s nimi a nechtěl jsem být u toho, že spadnou.“

Už jste se seznámil s novým libereckým majitelem Ondřejem Kaniou, což je takřka váš vrstevník?

„Působí na mě