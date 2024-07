Budějovický Suchan rád dává hezké góly a řeší posun: Mám nějaké ambice

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Jeho oblíbený parťák Patrik Hellebrand se po vydařené sezoně dočkal posunu výš, získal angažmá v polském Zabrze. Bude ho Jan Suchan (28) ještě tohle léto následovat? Motor zálohy fotbalových Českých Budějovic nezastírá, že by také rád udělal krok kupředu. Ideálně ve špičkovém týmu české Chance ligy. „Chci dokázat všem, že na to mám,“ říká šikovný středopolař, jenž v předchozím ligovém ročníku zazářil devíti trefami. A žádnými „tuctovkami“.

Tak co, jak to s vámi bude?

„Nechci, aby to vyznělo špatně, ale chtěl bych se v kariéře posunout. Mám nějaké ambice. Není snem každého fotbalisty hrát o záchranu. Víte, jak to ve fotbale chodí. Něco se může stát ze dne na den.“

Co bylo ve hře po sezoně?

„Něco se rýsovalo. Z určitých důvodů to nedopadlo. Teď se ještě něco řeší.“

Vidíte to spíš na setrvání v Česku anebo odchod do zahraničí?

„Kvůli tomu, že jsem z české první ligy na nějakou dobu vypadl, cítím, že tady mám rozdělanou a nedodělanou práci. Chci dokázat, že patřím k tomu lepšímu, co po českých trávnících běhá. Samozřejmě bych zvažoval i zajímavou nabídku ze zahraničí. Jen by to nebylo tak snadné. Mám přítelkyni a opustit v osmadvaceti domov na větší vzdálenost není úplně jednoduché. Nebráním se ani cizině, ovšem preferuju Česko.“

Na jaře jste válel, sázel góly. Změnilo vás to jako hráče?

„Nemyslím si, že se ve mně něco hnulo. Jsem pořád stejný, akorát jsem cítil větší důvěru. Na hřišti si to sedlo, tahali jsme jako jeden tým. Jsem rád, že se to po podzimu takhle otočilo a mohl jsem pomoct k záchraně, která před začátkem jara nevypadala nadějně.“

Přijde mi, že vy neumíte dát škaredý, jednoduchý gól, co?

(smích) „Snažím se na zakončení pracovat. Po sedmdesáti procentech tréninků ještě zůstáváme s nějakými spoluhráči na hřišti a střílíme na bránu. Baví mě to. Každý gól se počítá, ale rád dávám ty hezké.“ (úsměv)

České Budějovice - Zlín: Šok pro hosty! Suchan z přímáku zaskočil Dostála, 2:1! Video se připravuje ...

Trpí hra Českých Budějovic bez technika Patrika Hellebranda?

„Heloš byl nadstandardní hráč pro celou českou ligu. Bylo až neuvěřitelné, z jakých situací dokázal vybruslit. V rozehrávce, přechodech do útoku a průnikových přihrávkách nám strašně chybí. Bude moc těžké jeho přínos pro ofenzivu nahradit. Je taková hračička.“

Mění se jeho absencí vaše role? Přebíráte třeba jeho úkoly?

„To ani ne. On si bral balony na vlastní polovině v místech, kde mě to až tolik neláká. Na útočné půlce hledal mě. V tomto směru to s ním bylo skvělé.“

Troufnul byste si vyjíždět z takových komplikovaných pozic jako on?

„To vůbec. (úsměv) On má v sobě nějaký dar, podle mě se to nejde naučit. S tím se člověk musí částečně narodit. Možná bych si na to troufnul u jejich vápna, u našeho určitě ne. Heloš to má v sobě. Cítí hru, ví, kam by se měla otáčet. A samozřejmě má sebevědomí. V přebírání balonu zády k bráně jsem za svou kariéru neviděl moc lepších hráčů.“

Nicméně pro trenéra někdy musí být psycho sledovat, do jakého rizika se Hellebrand pouští.

„Věřím tomu, že ano. Ale upřímně, mně na jaře ta jeho role na hřišti strašně moc pomohla. Byl jsem moc rád, že je se mnou v týmu. Stoprocentně mi pomohl i ke gólům. Byl jedním z důvodů, proč mi to tam padalo. Dokázal na sebe natáhnout jednoho dva hráče, tím pádem se otevřel prostor i pro mě. Pak už to nechával zčásti na mně.“

Jste nyní slabší? Pryč jsou rovněž Králik, Musa Alli, Šípoš.

„Odešli důležití hráči základní sestavy. Ale teď se těžko hodnotí, jak na tom budeme. Po hrubé části přípravy máme těžké nohy. Hodně jsme běhali, chodili do posilovny. Až čas ukáže, jestli jsme lepší nebo ne.“

Podařilo se vám remizovat na hřišti LASK Linec, což je elita rakouské ligy. Jak na vás soupeř zapůsobil?

„Je krásné na ně koukat, jak hrají, jak o sobě na hřišti vědí. Je hrozné to říct, ale je to úplně jinde než jsme my. Nějak takhle si představuju, že by měl fotbal vypadat. Aspoň vidíme, že nejsme žádní extra fotbalisté. Furt je kam to posouvat. Hráli jsme první poločas bez balonu, a když ho člověk po deseti minutách dostal, byl tak vyflusaný, že nemá energii s ním něco udělat. Nebál bych se říct, že LASK je na úrovni top tří klubů v Česku. Výkonností i zázemím. Je to úplně jiný level než polovina české ligy.“

Zlepšuje se ekonomika klubu?

„Určitě to není stejně špatné než před půl rokem. Řeší se to, my hráči o tom víme prd. Dostane se k nám jen něco. Celý půlrok byl složitý, náročný. Určitě to není ideální. Teď čekáme, že se začne blýskat na lepší zítřky. Dodalo by nám to klid, kdyby se to celé vyřešilo a nemuseli jsme koukat doprava, doleva. Chceme se soustředit se jen na to, co je na hřišti.“