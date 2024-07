Čím nadchnul Krasniqi? Neskutečná rychlost, alternativa za Haraslína

Ermal Krasniqi: zapamatujte si tohle jméno. Zatím největší letní posila Sparty se ve svém prvním zápase v rudém dresu proti Trnavě uvedla velmi slušně. „Tomáš Rosický si slibuje, že přinese do hry rychlost a dynamiku – a je to pravda. Má neskutečné zrychlení. Jediný nedostatek? Potřebuje si zvyknout na intenzitu, ve které Sparta pracuje,“ říká v novém díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Pavel Šťastný: „S míčem měl ale fakt kvalitní momenty, nebojí se jít klidně i do dvou obránců,“ pokračuje.