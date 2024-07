Kania vysvětlil odchod Chaluše i sázku na mládí. Předpokládá ztrátu opory

Podle plánu – tak si zatím znovuzrozený Slovan Liberec vede podle Ondřeje Kanii (nejen) na přestupovém poli. Pro klubový youtubový kanál popsal majitel klubu výběr mladých posil a přiznal pravděpodobný odchod slovenského reprezentanta Ľubomíra Tupty. „Zahrál si v osmifinále EURO proti Anglii, je mu 26 let, myslím si, že se chce posunout,“ řekl. Co se týče příchodů, nemá podle něj Slovan ještě hotovo.

Hráči Slovanu dřou na soustředění v Rakousku, složení týmu ale ještě není kompletní. Severočeši pracují na dalších příchodech, to nejdůležitější by chtěli mít odpracované ještě před startem ligy. Zároveň se nebudou odklánět od nastavené strategie. Věkový průměr letní liberecké posily je 22 let a příchod „hotového“ hráče není na stole.

„Chceme mít hráče, kteří mají velký talent, hlad, dynamiku a potenciál. Nedokázal bych si odůvodnit investici do hráče, který se nemá kam zlepšovat. Nechceme jít zároveň cestou sentimentu. Fanoušci logicky tíhnou k hráčům, které znají. My se na to ale díváme trochu jinak. Když bude hrát Jan Mikula, bude to jediný třicátník na hřišti. Když nebude hrát, nejstarší bude osmadvacetiletý Dominik Preisler a i Michal Hlavatý by byl v rámci týmu ve 26 letech takový důchodce. To je netypické. Stavíme tým, který bude na vrcholu třeba až za dva až tři roky, ne v této sezoně,“ popsal Kania.

S počínáním sportovního úseku je zatím nadmíru spokojený, ačkoliv přiznal, že se nepodařilo přivést dva větší přestupové cíle. Nejvýznamnější libereckou posilou je doteď zmíněný Hlavatý, kterého doplnili například Marek Icha, Josef Koželuh, Dominik Plechatý či Adam Ševínský. Kromě hráčů, kterým skončila smlouva či hostování se dosud daří držet i opory. S jedním tahounem se ale Slovan i přes nechuť prodávat přeci jen možná rozloučí – se slovenským útočníkem Ľubomírem Tuptou.

„Pokud bych na někoho předpokládal nabídky, je to právě na něj. Je spíše pravděpodobně než nepravděpodobné, že odejde. Zahrál si v osmifinále EURO proti Anglii, je mu 26 let, myslím si, že se chce posunout. Je to logické. Přivádíme hodně nových hráčů, takže asi nejsou vyloučené ani jiné odchody,“ řekl Kania. Podle informací Sportu ale pod Ještědem například odmítli nabídku jednoho milionu eur a bonusů za Luku Kulenoviče.

Sám se pak rozhodl fanouškům vysvětlit, co stálo za odchodem kapitána Matěje Chaluše. Šestadvacetiletý obránce po konci hostování ze švédského Malmö totiž zamířil k současné konkurenci o top 6 – do Baníku Ostrava.

„Určitě bych to neinterpretoval tak, že nás Baník porazil. Už dlouho předtím jsme komunikovali s Matějovým agentem, naše představy se ale tak lišily, že jsme se to rozhodli neřešit. Směr, kterým se vydáváme, je založen na dynamice. Na základě konceptu, typologie a stylu, který chceme hrát, dospěl sportovní úsek k názoru, že jsme schopni nabídnout nějakou částku, ale přes tu určitě nepůjdeme. Několik týdnů jsme věděli, že tou cestou nepůjdeme, dříve než byl Baník ve hře. Přejeme Matějovi hodně úspěchů v Ostravě, je to lídr a charakterově fantastický člověk,“ popsal Kania.