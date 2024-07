Nová Plzeň bez Chorého: mladá energie, Panoš (16) a osvěžený Koubek

Odchod Tomáše Chorého do Slavie jako by symbolizoval novou éru Plzně: „Přišlo hodně mladých kluků, Panošovi je jen šestnáct let a v některých fázích přípravných zápasů vypadal skvěle,“ říká ve speciálním díle Ligy naruby pro předplatitele podcastu redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jonáš Bartoš, který Viktorii pozoroval přímo v Rakousku. „A co víc – trenér Koubek, který sám vypadal, jako by ho to nabilo novou energií, mi říkal, že je chce hrát,“ dodává Bartoš. Může se opakovat sezona „klacky proti tankům“? Ovlivní absence Chorého produktivitu Šulce? A jak dobrý je mladý útočník Kabongo?