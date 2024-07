Nové dresy pro ligu: moderní Plzeň, změna u Sigmy i nešvar se sponzory

Týmy dotahují transfery a ladí finální podoby kádru, nový ligový ročník je za dveřmi. Nejvyšší fotbalová soutěž už nový oblek má, od pátku se bude chodit na Chance ligu. Ale co jednotlivé mančafty? Na iSport.cz jsme připravili přehled nových dresů českých klubů pro ligový ročník 2024/25. Jaké jsou největší změny, co se povedlo a co už tolik ne?