Předplatné

ONLINE: AS Řím - Plzeň. Ostrý test s favoritem při evropské premiéře trenéra Hyského

Fotbalisté Plzně se radují z branky Rafia Durosinmiho proti Malmö
Fotbalisté Plzně se radují z branky Rafia Durosinmiho proti MalmöZdroj: ČTK / Chaloupka Miroslav
Martin Hyský začal angažmá v Plzni vítězstvím
Karel Spáčil se raduje z branky proti Malmö
3
Fotogalerie
iSport.cz
Evropská liga
Začít diskusi (0)

Fotbalisté Plzně nastupují v Římě proti AS ve třetím z osmi kol ligové fáze Evropské ligy. Proti aktuálně druhému největšímu favoritovi na celkové prvenství se pokusí udržet neporazitelnost v soutěži, z úvodních dvou utkání vytěžili čtyři body. V Itálii se jim však nedaří, vyhráli tam jediný z dosavadních sedmi zápasů. Západočechy ve druhém soutěžním duelu povede nový trenér Martin Hyský, který se bude muset obejít bez zraněného kapitána Matěje Vydry. Utkání sledujte od 21.00 ONLINE na webu iSport.

Sledujte on-lineLIVE
--
#TýmZVRPSkóreB
1Záhřeb22006:26
2Midtjylland22005:26
3Braga22003:06
4Aston Villa22003:06
5Lyon22003:06
6FC Porto22003:16
7Lille22003:16
8Plzeň21104:14
9Real Betis21104:24
10Freiburg21103:24
11Ferencváros21102:14
12Panathinaikos21015:33
13Celta Vigo21014:33
14Basilej21013:23
15GA Eagles21012:23
16AS Řím21012:23
17Brann21012:23
18Genk21011:13
19Young Boys21013:43
20Fenerbahce21013:43
21Ludogorets21012:33
22Stuttgart21012:33
23Sturm Graz21012:33
24FCSB21011:23
25Nottingham Forest20114:51
26CZ Bělehrad20112:31
27Boloňa20111:21
28Celtic20111:31
29PAOK20111:31
30M. Tel-Aviv20111:31
31Nice20022:40
32Rangers20021:30
33Utrecht20020:20
34Salcburk20020:30
35Feyenoord20020:30
36Malmö20021:50
  • Osmifinále
  • Play-off
Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů