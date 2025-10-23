ONLINE: AS Řím - Plzeň. Ostrý test s favoritem při evropské premiéře trenéra Hyského
Fotbalisté Plzně nastupují v Římě proti AS ve třetím z osmi kol ligové fáze Evropské ligy. Proti aktuálně druhému největšímu favoritovi na celkové prvenství se pokusí udržet neporazitelnost v soutěži, z úvodních dvou utkání vytěžili čtyři body. V Itálii se jim však nedaří, vyhráli tam jediný z dosavadních sedmi zápasů. Západočechy ve druhém soutěžním duelu povede nový trenér Martin Hyský, který se bude muset obejít bez zraněného kapitána Matěje Vydry. Utkání sledujte od 21.00 ONLINE na webu iSport.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Záhřeb
|2
|2
|0
|0
|6:2
|6
|2
Midtjylland
|2
|2
|0
|0
|5:2
|6
|3
Braga
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|4
Aston Villa
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|5
Lyon
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|6
FC Porto
|2
|2
|0
|0
|3:1
|6
|7
Lille
|2
|2
|0
|0
|3:1
|6
|8
Plzeň
|2
|1
|1
|0
|4:1
|4
|9
Real Betis
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|10
Freiburg
|2
|1
|1
|0
|3:2
|4
|11
Ferencváros
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|12
Panathinaikos
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|13
Celta Vigo
|2
|1
|0
|1
|4:3
|3
|14
Basilej
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|15
GA Eagles
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|16
AS Řím
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|17
Brann
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|18
Genk
|2
|1
|0
|1
|1:1
|3
|19
Young Boys
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|20
Fenerbahce
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|21
Ludogorets
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|22
Stuttgart
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|23
Sturm Graz
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|24
FCSB
|2
|1
|0
|1
|1:2
|3
|25
Nottingham Forest
|2
|0
|1
|1
|4:5
|1
|26
CZ Bělehrad
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|27
Boloňa
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|28
Celtic
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|29
PAOK
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|30
M. Tel-Aviv
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|31
Nice
|2
|0
|0
|2
|2:4
|0
|32
Rangers
|2
|0
|0
|2
|1:3
|0
|33
Utrecht
|2
|0
|0
|2
|0:2
|0
|34
Salcburk
|2
|0
|0
|2
|0:3
|0
|35
Feyenoord
|2
|0
|0
|2
|0:3
|0
|36
Malmö
|2
|0
|0
|2
|1:5
|0
- Osmifinále
- Play-off