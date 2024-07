Deset tipů pro iSport Fantasy: Práce s losem i žolíky. Šetřete na brankáři

1. První kolo je klíčové

Rychle jste projeli databázi hráčů, sestavili tým, abyste se vešli do rozpočtu, a plánujete jít do akce? Byla by to chyba. Jestli je v iSport Fantasy nějaký moment, který by se neměl podceňovat, je to právě skládání sestavy před prvním kolem. Nejde o sprint, ale maraton, a než Sparta vykopne v pátek úvodní zápas s Pardubicemi, máte první a poslední šanci vytvářet tým bez omezení. Mezi koly jde udělat jen jeden přestup zdarma, za další se platí body.

Takže sedněte si, vymýšlejte, testujte, hledejte. Na začátku sezony se to vyplatí. Mějte na paměti, že ti, na které ukážete před prvním kolem, by neměli být vašimi oporami pouze v jednom zápase, ale nejlépe po několik měsíců.

2. Sledujte los

Los je důkazem, proč je důležité plánovat dlouhodobě. Každý trenér vám v reálném světě řekne, že jde zápas od zápasu, fantasy trenér ale musí koukat za roh. Tudíž ne pouze na příští víkend, ale i pár utkání dopředu. Když si pořizujete hráče, podívejte se schválně, co má v příštích týdnech za program. Hraje proti slabšímu soupeři? Hraje proti týmům, které příliš neinkasují? Hraje doma, nebo venku?

Pokud máte podezření, že hráč nemusí v příštím utkání udělat body, které si představujete, můžete ho samozřejmě posadit na lavičku. Anebo ho vůbec nepořizovat. Jeden příklad za všechny: třeba vás při úvodní stavbě týmu zaujme Júsuf z Bohemians. Ale při bližším pohledu na los uvidíte, že Pražané hrají v prvních čtyřech kolech s Baníkem, Spartou a na Slovácku. Tak proč si nepočkat a nepořídit si bahrajnského útočníka až v půlce srpna, kdy Bohemku čeká Karviná, Jablonec a České Budějovice?

3. Vytížení je důležitý faktor

Góly, asistence, čistá konta – to je vše moc pěkné a velice důležité, ale jeden z klíčových faktorů, na který fantasy trenéři dávají, je spolehlivost. Pokud máte v týmu hráče, u kterého nikdy nevíte, jestli začne v základní sestavě či na lavčice, jde o risk pro váš tým. Buď nenastoupí a bude mít v kolonce bodů nulu, nebo naskočí na pár desítek minut a obdrží bod jeden. V nejlepším případě zvládne skórovat, ale jaká to je pravděpodobnost?

Důležité to je především u obránců, kteří dostanou body za čisté konto, jen pokud jsou na hřišti 60 minut. Ale i u ofenzivních hráčů jde o nezanedbatelný prvek. Vezměte si třeba takového Conrada Wallema ze Slavie. Sezonu zakončil se solidní bilancí 5+5, ale každý trenér si musí položit otázku: bude hrát pravidelně od začátku? Když vám vypadne jeden hráč, nic se neděje, když se to stane čtyřem, rázem můžete hrát v desíti.

4. Taktizujte se žolíky

Takzvané žolíky přináší skvělou příležitost, jak předstihnout své soky. Musí se ale zahrát správně. Každý fantasy trenér má k dispozici od 2. kola tři: pomoc z lavičky (počítají se body všech 15 hráčů), trojitý kapitán (kapitán má místo dvojnásobku bodů trojnásobek) a neomezené přestupy (může libovolně měnit tým bez ztráty bodů). Ale pozor, pomoc z lavičky a trojitého kapitána lze užít jen jednou za sezonu, neomezené přestupy dvakrát. Klasická rada? Nespěchat s nimi a vše naplánovat.

Až v průběhu sezony se ukáže, kdo je v Chance lize alfa a kdo otloukánek. Pro trojitého kapitána si je tak nejlepší vyhlédnout v pokročilé fázi sezony zápas, kdy například velký favorit hraje doma s posledním týmem tabulky. Pomoc z lavičky má zase největší efekt, pokud má všech patnáct hráčů ve vašem týmu garantované pro určité kolo minuty. A kdy využít neomezených přestupů? Jeden se hodí pošetřit si na konec zimního přestupového období, a jeden mít v zásobě na krizové momenty – když se vám zraní polovina týmu, nebo když v září zjistíte, že mančaft, který jste si složili, vůbec nefunguje.

5. Dejte na vaše (i naše) oči



Statistiky jsou důležitou součástí hry, ale pro skauting hráčů není nic lepšího než váš vlastní dojem. Pak se můžete odtrhnout od stáda a vytasit se s tahy, které nikdo jiný neudělá. Ve fantasy totiž platí taková poučka: „Hráče, který v předchozím kole udělal body, si umí všimnout každý. Důležité ale je všimnout si hráče, který udělá body v kole následujícím.“

Sledovat všechny zápasy je ale skoro nemožné. Od toho tu jsou ale právě redaktoři iSport.cz, kteří jsou na každém stadionu, poskytují ze zápasů své dojmy, známkují hráče a vše detailně rozebírají v podcastu Liga naruby. A pokud vám ani to nebude stačit, každý pátek bude vycházet pořad Mistři Fantasy plný novinek, tipů a analýz k výběru té nejlepší sestavy. To je jeden z krásných vedlejších účinků fantasy – začnete kvůli ní Chance ligu sledovat ještě více.

6. Nechte si rezervu v rozpočtu

Možná vám dělá problém se vůbec vejít do rozpočtu 100 milionů, takže představa, že si necháváte nějaké peníze stranou, zní bláznivě. Ale nenapínat peněženku k prasknutí a nechat si po sestavení týmu nějaký půlmilionek stranou se šikne. Hráčům se totiž po každém kole mění ceny podle toho, kolik trenérů je bere do svých týmů (nebo je naopak vyhazuje). O málo, maximálně o 0,1 milionu za kolo.

Ale i to může stačit, pokud už vám v kase nezbude ani korunka. I zdražení 0,1 milionů v tu chvíli bude při dalších přestupech nepřekonatelnou překážkou. Představte si, že se vám zraní Adam Vlkanova (4,7 milionů) a musíte najít náhradu za stejnou cenu. Když budete mít stranou 0,5 milionu, bude se vám hned operovat snadněji.

7. Na lavičce záleží!

Udělali jste si silnou základní sestavu a na lávku jste odložili hráče, kteří možná ani nemusí hrát? Chyba. Zvláště v Chance lize, která začíná pouhý týden po konci EURO, a mnozí hráči se teprve začnou dostávat do herního vytížení. Rázem je velká pravděpodobnost, že hráči jako Preciado, Haraslín, Chorý či Hranáč do prvního utkání nenastoupí ani na minutu. V tu chvíli za ně naskakují náhradníci.

Pro trenéry není důležitá jen kvalita na lavičce, ale i jak si ji poskládá. Nezapomeňte si na třech místech lavičky posunout hráče tak, aby v případě absence opory ze základu naskočil ten, který je pro vás nejvýhodnější. Pokud nula minut odehraje i první volba z lavičky, automaticky ho zastoupí ta další.

8. Šetřete na brankářích

Každý fantasy trenér ví, že ty nejlukrativnější bodové pozice jsou v záloze a v útoku. Pokud by měl někde naopak ušetřit peníze, nejlépe to udělá v bráně. Body gólmanů totiž stojí a padají na čistých kontech, což je často práce celého týmu. Po bodíku dostane gólman navíc za tři zákroky, pomůže i chycená penalta, ale jak často ji vídáme?

Bodový strop mají strážci tří tyčí zkrátka nízko. Příklad: Na metu 12 bodů dosáhne záložník Birmančevič tak, že odehraje alespoň 60 minut hry a vstřelí dva góly. Brankář Vindahl by na stejnou metu dosáhl tak, že by musel udržet čisté konto a chytit penaltu. Zvažte levnější varianty, body dělají především ofenzivní hráči.

9. Buďte trpěliví

Krize zasáhne každého. Neměli byste ale zatracovat svůj tým, nebo určitého hráče po jednom špatném výkonu. Přestupů zdarma je málo a hráči zkrátka nemohou bodovat kolo co kolo. Pořádně se tak tedy zamyslete, jestli nějakou ze svých opor pustíte jen proto, že vyšla bodově na prázdno, nebo kvůli zranění vynechá jeden zápas.

Nedělat zbrklá a reaktivní rozhodnutí chce ve fantasy někdy velkou dávku sebekontroly. Ale ta se vyplácí. Nepřemýšlejte v kolech, ale třeba v blocích čtyř zápasů. Pokud hráče jedno kolo koupíte a hned to další prodáte, děláte něco jako manažer špatně.

10. Je to jen hra!

Zní to skoro jako zbytečná rada, ale iSport Fantasy je ze všeho nejvíce stále pouze hra. A ta vás má bavit. Zpestřete si soutěžení vytvořením minilig s vašimi přáteli či spolupracovníky. Vymyslete si vlastní ceny, hecujte se. Ale nezapomeňte to vše dělat s úsměvem na tváři.

Jde o hru, která reflektuje opravdový fotbal. A jak víme, fotbal někdy nemá logiku. Můžete mít někdy pocit, že uděláte vše dobře, ale stejně vás smete vlna smůly. Nenechte si tím zkazit fotbalové ani fantasy zážitky.