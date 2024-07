Mikloško kouká na třetí místo, vyhlíží Fombu a Holce: Hladkému jsem nelhal

Takže zaútočíte na třetí místo?

„Chceme se posouvat, chceme se zlepšovat. Ale víme, že nejsme sami. Ostatní mužstva taky posilují, mají stejné ambice jako my. Nevzdáváme se toho, věříme, že v kádru je dostatečná konkurence, může nás to posunout zase o krůček dál. Rádi bychom skončili minimálně na čtvrtém místě, ale náš posun by měl být i ve větším bodovém zisku. To je taky náš cíl.“

K tomu už může pomoci Ewerton jako kmenový hráč Baníku.

„Pro nás bylo nejdůležitější dotáhnout právě jeho přestup. Podařilo se, jsme strašně rádi. V minulé sezoně to byl náš klíčový hráč, věřím, že jím bude i v další. Chtěli jsme ale posílit i dál. Holzer je z regionu, má zkušenosti, ví o čem je Baník. Chaluš je zkušený stoper, potřebovali jsme zadní řady trošku posílit.“

Nicméně Ewerton má ve smlouvě výstupní klauzuli pro zahraniční kluby, že?

„Nějaká výstupní klauzule tam je, měl ji ve smlouvě už ve Slavii. Přebrali jsme ji. Zvažoval všechno tak, aby to pro něho mělo smysl. Chtěl jít do nějaké fotbalové země, kdy by si vydělal víc než v Česku, ale je tady spokojený, Ostrava mu přirostla k srdci. Měl odjinud podobné nabídky jako od nás, ale odmítl je a zůstal.“

Na rozdíl od Jiřího Letáčka...

„Nabídka Getafe na Jirku byla pro nás největším překvapením, přišla na poslední chvíli. Ale jsme blízko závěrečnému podpisu s Holcem, který má zkušenosti, má něco za sebou. Věřím, že s Markýzem (Jakubem Markovičem) vytvoří dobrou dvojici, jako to bylo s Letym.“

Nejdříve jste však jednali s Václavem Hladkým, který přijel na Bazaly podepsat smlouvu. Proč to neklaplo?

„S Hladkým jsme jednali, myslel si, že sem přijde jako jasná jednička. Řekli jsme mu, že my tady nemáme jedničku nebo dvojku. Musel by se o to porvat, tak by to ve fotbale mělo být. Nechtěl jsem mu lhát a říkat mu, že bude jasná jednička, jen aby podepsal smlouvu. Mluvil jsem s ním na rovinu. Chtěli jsme ho, ale místo by si musel vydobýt. To se mu moc nelíbilo, nemohli jsme se na tom domluvit. Z toho důvodu asi nepřišel. Měli jsme další variantu s Holcem, se kterým jsme se domluvili rychle. Bydlí v Ostravě, žádné komplikace nejsou. Souhlasil, že se o místo porve.“

Ještě byste někde chtěli mančaft zkvalitnit?

„Konečně se nám podařilo do Ostravy dostat Fombu, v nejbližších dnech se vše uzavře. On a Holec přišli na poslední chvíli, takže jim bude chvíli trvat, než se do toho dostanou a dotáhnou kondiční manko. Kádr je skoro uzavřený, tým máme poskládaný. Zvažujeme ještě jedno jméno, ale uvidíme.“

Je nějaká nabídka na slovenského reprezentanta Tomáše Riga?

„O Rigovi se píše, mluví, ale momentálně nemáme žádnou oficiální nabídku. Zatím jsou to jen řeči.“

Jaké cíle bude mít béčko ve druhé lize?

„Druhá liga nebude jednoduchá, oproti třetí půjde o velký rozdíl. Vnímáme i jiná béčková mužstva, jako je Slavia nebo Sparta. Olomouc ne, ta je výjimkou, protože má v béčku i starší hráče. Ale Slavia s mladými první rok sestoupila, neměla to jednoduché. Proto se na to snažíme připravit. Když přivádíme hráče do béčka, díváme se i na to, aby byl perspektivní i pro áčko. Výjimka se může stát, protože jsme potřebovali kádr zkvalitnit, ale cíl je přemostění do áčka.“

Když nepočítám Slováky, máte v kádru áčka a béčka nějakých patnáct cizinců. Je takový počet kompatibilní s ostravským DNA?

„Je to pro nás dennodenní téma. Realita je taková, že českých dostupných hráčů je málo. Jsme malý rybníček, kde je hodně rybářů. A chytat pravou rybičku není jednoduché. (úsměv) Díváme se nejdřív po Česku a Slovensku, ale když tady nic není, musíme sáhnout i dál. Rádi bychom samozřejmě byli, kdyby se kluci z akademie posouvali dál.“

Jeden z nich, sedmnáctiletý stoper Jiří Míček, je v portugalské Braze.

„Jde o test. Požádali nás o stáž, vyhověli jsme.“