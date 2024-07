Fantasy bude hrát i boss Liberce Kania. Věří své obraně, překvapení v útoku

Do nové online komunitní hry se vedle fanoušků zapojuje i velké jméno. V nové iSport fantasy, která začíná už v pátek s úvodním kolem Chance ligy, se bude s nadšenci či redaktory Sportu poměřovat také majitel Liberce Ondřej Kania, který se s vybranou sestavou pochlubil na sociálních sítích. Jakých 15 hráčů zvolil boss Slovanu pro úvodní kolo?

Sestavu složenou pouze z fotbalistů severočeského klubu nemohl vzhledem k pravidlům iSport fantasy vybrat. I tak Ondřej Kania vložil největší důvěru do hráčů svého týmu. Do základní jedenáctky dal obránce Dominika Plechatého, jehož později určil i kapitánem, Azize Kayonda a do zálohy asistenta kapitána Michala Hlavatého.

V Kaniově základu mají maximální zastoupení ještě hráči z Plzně, odkud si český podnikatel vybral Robina Hranáče, mladíka Toma Slončíka a Christopheho Kabonga, jehož v útoku překvapivě doplňují olomoucký forvard Jan Fiala a Lucky Ezeh z Karviné, která v neděli nastoupí proti jeho klubu.

V brance bude spoléhat na sparťana Petera Vindahla. Z kádru úřadujícího mistra si zapůjčil ještě výbušného beka Angela Preciada, u kterého však není vůbec jisté, že do úvodního zápasu s Pardubicemi nastoupí. Ve Slavii ukázal pouze na devatenáctiletého záložníka Alexandra Bužka.

Mezi náhradníky má Kania ještě gólmana Jakuba Surovčíka ze Sparty, teplického obránce Ondřeje Kričfalušiho a dvojici hradeckých záložníků Ladislava Krejčího s Adamem Vlkanovou.