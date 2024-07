Sparta vsadila (zase) na cizince. Na Letnou přicházejí Dán a Španěl

Sparta přerušila přestupové ticho, přivedla rovnou dvě letní posily. Po křídelníkovi Ermalu Krasniqim vsadila na Mathiase Rosse a Imanola Garcíu, další varianty do defenzivy. První z nich zamířil do letenského týmu na roční hostování z tureckého Galatasaraye a součástí dohody je opce na trvalý přestup, která se má pohybovat kolem třiceti milionů korun. „Jde o hráče s velmi dobrými fyzickými parametry,“ řekl pro klubový web sportovní ředitel českého mistra Tomáš Rosický. García pak přišel z Athletic Bilbao na přestup.

Má dánský pas, je stoper a pořádně urostlý. Ale nejde o Asgera Sörensena, byť srovnání s oporou sparťanské obrany se nabízí. Český mistr získal Mathiase Rosse, dalšího pravonohého obránce, který dosáhl výšky 190 centimetrů.

S ním letenský tým značně vyroste. „V tomto ohledu vhodně doplní naši skladbu defenzivní části kádru,“ poznamenal sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Ve Spartě se jeho příchodem utvořila trojice dánských hráčů. K Sörensenovi a brankáři Peteru Vindahlovi dorazil další krajan. Nejde o náhodu. Ross se zná s Larsem Friisem, s aktuálním trenérem Pražanů.

„Mathiase určitý čas trénoval Lars, a tak zná jeho schopnosti a charakter,“ podotkl Rosický. Ross hrál pod 48letým koučem v dánském Aalborgu, kde se potkali před dvěma lety.

Bývalý mládežnický reprezentant v klubu působil už od akademie, poprvé v nejvyšší soutěži si zahrál už v sedmnácti letech. Rok zpátky pak zamířil do Galatasaraye za 1,75 milionu eur (zhruba 43 milionů korun). Ale v kádru tureckého velkoklubu se neprosadil, vždyť naskočil pouze do dvou soutěžních zápasů. Proto minulou sezonu strávil na hostování v nizozemském Nijmegenu.

Nyní se vydal do Sparty, kde by se měl pod známým trenérem nakopnout. Má na to rok, což je délka jeho hostování. Pokud na nové adrese uspěje, český klub může aktivovat opci ve výši 1,2 milionu eur bez bonusů (kolem 30 milionů korun).

„Jsme rádi, že dáváme hlavnímu trenérovi další možnosti, jak složit obranu pro náročnou část sezony, ve které nás čeká hned třináct zápasů,“ řekl Rosický.

Sparta kromě něj potvrdila také příchod levého obránce. Imanol García přestoupil na Letnou z Athletic Bilbao, podle španělského deníku AS by se měla částka za 24letého hráče pohybovat ve výši půl milionu eur (asi 12 milionů korun).

„Imanol je technicky vyspělý hráč. Svojí schopností adaptovat se na kombinační hru se velmi dobře hodí do našeho stylu hry. Budeme chtít využít jeho rychlost, pohyb a dobrý centr,“ pravil Rosický.

Oba hráči přišli jen tři dny před startem ligy, sparťané hrají v pátek doma s Pardubicemi. Příští týden už ovšem rozehrají kvalifikaci Ligy mistrů, do jejíž hlavní fáze se touží protlačit po dlouhých devatenácti letech.

Začlení se dvě zahraniční posily těsně před začátkem nové sezony do základní sestavy?