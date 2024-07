Gamechanger, co se zlepšuje i před třicítkou. Přijmou fanoušci Chorého?

Nejvíc kontroverzní přestup v rámci české ligy za poslední roky? Tomáš Chorý z Plzně do Slavie, léto 2024. „Je to výborný hráč – i když kvalitou to úplná TOP špička není – ale 80 milionů bych za něj nedal. Slavia ho podle mě nutně nepotřebovala,“ říká v novém díle pořadu iSkaut redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jiří Fejgl. „Nejneoblíbenější gamechanger v lize,“ přidává svůj pohled jeho kolega Michal Kvasnica: „Pokud se bavíme o typických hrotech, devítkách, tak má Slavia teď největší sílu v lize. A ta cena pro Plzeň jeto snový obchod,“ míní.