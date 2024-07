První fotky ligové novinky: 4 místnosti i víc kamer. Jak vypadá centrála VAR?

Byla to jedna z podmínek tendru na televizní vysílání, který tato společnost vyhrála za výjimečných 302 milionů korun za každý z příštích pěti roků. Toto je však investice nad rámec zaplaceného. „Jedná se o další zásadní finanční prostředky, které investujeme do Chance Ligy. Díky O2 TV se fanoušci dočkají jednotného centra pro videorozhodčí a také kalibrované ofsajdové lajny s certifikací FIFA,“ říká Marek Kindernay, výkonný ředitel stanice.

V praxi to přináší dvě základní výhody:

1. Pohodlnější podmínky pro práci s lepší technikou.

2. Naprosté zmírnění rizika, že nějaký funkcionář třeba v poločase navštíví videoarbitra, aby mu vysvětlil, kde udělal chybu.

Přesně takto to vidí také Libor Kovařík, předseda komise rozhodčích. „Bude dobře, že se videorozhodčí nebudou potkávat s funkcionáři, tudíž nebudou podrobeni takovému tlaku. Zároveň se jim zlepší podmínky pro práci. Budou mít možnost si konkrétní situaci zazoomovat, budou mít k dispozici víc kamer. Řekl bych, že přecházíme z trabanta do škodovky.“

Technické zlepšení popisuje Kindernay. „Všechny zápasy vyrábíme minimálně na osm kamer, atraktivnější duely až na čtrnáct kamer. Oproti minulým sezonám mohou sudí využít ještě více záběrů. Tyto inovace poskytují rozhodčím odpovídající technologické podmínky. Věříme, že naše podpora pomůže při posuzování sporných momentů a posílí důvěru diváků i partnerů.“

Proč Brumlovka? To vysvětluje Rostislav Suslo ze společnosti O2 TV Production. „Museli jsme vybrat místo, které je zabezpečené, dostupné a má odpovídající internetovou konektivitu. Vybudovali jsme celkem čtyři pracoviště, kde může sedět až šestnáct specialistů. Při plném zatížení mají k dispozici pětadvacet zobrazovacích jednotek. Pět vysoce výkonných serverů disponuje kapacitou čtyřiceti signálů v jeden moment. V uplynulých dnech úspěšně proběhlo několik intenzivních testů a zkoušek, které jsme realizovali v rámci přípravných utkání.“

První ostrý provoz je na pořadu v pátek při zápase Sparta–Pardubice. Možná se do akce dostane i kalibrovaná čára. Pro pořádek, o momentu, kdy se akce zastaví – a teprve poté přichází kalibrace na řadu – rozhoduje stále člověk, tedy videorozhodčí. „Měla by přinést větší spravedlnost. Určitě je to lepší, než hraniční momenty posuzovat subjektivně od oka. Nebudeme tedy mít poloautomatickou kalibrovanou čáru, ale bude ji pokládat rozhodčí. Poloautomatickou mají například v Premier League, ale tady se bavíme o jiné finanční náročnosti. I tak je to rozhodně posun oproti tomu, co bylo,“ prohlásil Libor Kovařík.