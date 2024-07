Novinky v Baníku: Arméni i druhá liga. Sestava? Hapal sází na hierarchii

A to z důvodu účastí áčka ve druhém předkole Konferenční ligy a béčka v Chance Národní lize.

„Bude pro nás velkou výzvou uspět, moc se těším. Doufám, že Baník bude ještě lépe plnit roli, aby byl největším sportovním klubem nejen v Ostravě, ale i v regionu,“ prohlásil výkonný ředitel Michal Bělák, než trenér Pavel Hapal mírně optimismus zkrotil. „Je třeba si uvědomit, že v pohárech jsme po čtrnácti letech. Nejsou tady lidi, kteří s tím mají zkušenost. Bude to novinka.“

Roční rozpočet akciové společnosti, kam spadají profesionální týmy, ženy, ale i některé náklady na mládež, činí 150 milionů korun. Narostl o deset procent. Platové mantinely zbořil Ewerton, levné nebyly ani další ligou obouchané posily. Na druhou stranu, prodej Jiřího Letáčka za zhruba 50 milionů korun do Getafe výrazně pomohl. „Doufám, že už nikdo neodejde a takhle zůstaneme,“ uvedl Hapal.

Výrazný příliv nových hráčů do základní sestavy se minimálně na začátku ročníku nečeká, v mančaftu je hierarchie, Hapal na ni spoléhá. Pokud se v sobotu v Ďolíčku od úvodní minuty objeví jeden nový kus – pikantní by to bylo pro Erika Prekopa – bude to hodně. Akvizice si potřebují zvyknout, k rotaci navíc dojde záhy, neboť už příští čtvrtek se Slezané objeví v Konferenční lize. A odstartuje náročný letní program.

Doma pravděpodobně vyzvou arménský Urartu, který v úvodním duelu prvního předkola vyhrál na půdě estonského Tallinnu Kalev 2:1. Jiří Neček, jenž se z funkce asistenta přesunul do role skauta, sleduje obě utkání přímo na stadionu. „Asi to dopadne tak, jak jsme si mysleli – že to zvládnou Arméni. Mají větší herní kvalitu, ale nevoní jim agresivita,“ popsal Hapal.

Další čerstvou záležitostí je postup rezervy do druhé ligy. Má to svá pro i proti. „Slavia hned první rok sestoupila, neměla to jednoduché, proto se na to snažíme připravit. Když přivádíme hráče do béčka, díváme se i na to, aby byl perspektivní i pro áčko. Výjimka se může stát, protože jsme potřebovali kádr zkvalitnit, ale cílem je přemostění do áčka,“ říká sportovní ředitel Luděk Mikloško.

Nepočítáme-li Slováky, je na Bazalech v obou profesionálních celcích dohromady na patnáct cizinců. Až se odstraní komplikace na kamerunském svazu, přibude ještě ex-vlašimský Nogha. To už je dost… „Díváme se nejdřív po Česku a Slovensku, ale když tady nic není, musíme sáhnout i dál. Rádi bychom samozřejmě byli, kdyby se kluci z akademie posouvali dál,“ podotkl Mikloško.

Jeden z nich, sedmnáctiletý stoper Jiří Míček, je aktuálně na stáži v portugalské Braze.

JAK BY MOHLA VYPADAT SESTAVA NA BOHEMIANS

Markovič - Juroška, Frydrych, Pojezný, Kpozo - Rigo, Boula - Buchta, Klíma, Ewerton - Kubala