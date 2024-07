Kozel cítí z Pelty sílu: Chceme hrát jiný fotbal. Nový Brazilec jako Horváth

V Liberci prožil tři roky. Říká, že byly hezké, byť nepřinesly velký úspěch, „Pro českého trenéra to není tak krátká doba,“ tvrdí Luboš Kozel v rozhovoru pro deník Sport a web iSport Premium. Nový ambiciózní majitel Ondřej Kania se ovšem v předstihu rozhodl pro Radoslava Kováče. Dlouho bez práce však rodák z Vlašimi nezůstal. Na dovolené v Rakousku ho dostihl telefonát Miroslava Pelty. A tentokrát už se neptal na jeho syna Davida, kterého chtěl získat do zálohy Jablonce…

Jak se zrodil váš comeback po letech do Peltovy organizace?

„Kontakt od pana Pelty přišel až po jeho soudu. Byl jsem na dovolené v Rakousku, do začátku přípravy zbýval zhruba týden. Moje výhoda byla, že jsem už kdysi v Jablonci trénoval a s Mirkem Peltou se znám dlouho. Máme spolu osobní vztah. Byli jsme v kontaktu i v době, kdy jsem tu netrénoval. Shodou okolností mi někdy před půl rokem dvakrát nebo třikrát volal kvůli synovi Davidovi, o kterého měl zájem, aby přišel z Dukly.“ (tohle léto přestoupil do Mladé Boleslavi – pozn. aut.)

Vy byste ho trénovat chtěl?

„Určitě by fotbalově nebyla přítěž mít ho v kádru, ale není ideální, když otec trénuje syna. Není to jednoduché ani pro jednu stranu. Bavili jsme se o tom, už když jsem byl v Liberci. Víceméně jsme se shodli, že to nebudeme pokoušet a on půjde svou cestou. Bohužel je teď David zraněný, má problémy s kolenem. Přeju mu, aby je brzy překonal a prosadil se. Myslím, že na to kvality má a přeju mu, aby dokázal, že může být dobrým ligovým fotbalistou. V sobotu se ale asi nepotkáme.“

Rozdělily se i vaše cesty s Libercem. Štve vás to?

„Zažil jsem tam hezké roky. Skončila mi smlouva, klub mě už asi nechtěl. To je úděl trenérů. Spíš mě mrzí, že na jaře nedělali všichni všechno pro to, abychom