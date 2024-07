Prodej Sigmy Američanům dál v mlze. Míč je na naší straně, říká Beneš

Fotbalová Sigma Olomouc pořád čeká na nového majitele. Jednání s americkou společností Blue Crow Sports Group se sice posunula vpřed, ovšem ve finální fázi stále nejsou. „Je to otevřené a pro nás klíčové téma,“ uvedl Jakub Beneš, předseda SK Olomouc Sigma MŽ, majoritního vlastníka.

Nabídka je na stole už od poloviny dubna, její parametry posuzuje odborná poradenská společnost Deloitte. Dílčí výstup by měl být k dispozici ke konci tohoto měsíce. „Měl by sloužit jako podklad pro další jednání,“ sdělil Beneš. Podstatné je, jaká bude výše „odstupného“ za balík akcií a zda ji bude zájemce o majoritní vstup do klubu akceptovat.

Olomoučtí šéfové komunikují střídavě přímo s americkými bossy společnosti, která zároveň vlastní druholigový Vyškov, a také s jejich zástupcem na českém území. Tím je Martin Chalupecký, který by se v případě dohody podle informací iSport.cz. následně ujal důležité role ve vedení Sigmy. Ve Vyškově by logicky skončil. „Komunikace je neustále. Fotbalovou terminologií bych řekl, že je míč na naší straně,“ prohlásil předseda SK Olomouc.

Američané, kteří mají značné zkušenosti s fotbalovým byznysem, prozatím do chodu olomoucké organizace nijak nezasahují. Neřeší hráče, ani trenéry. „Celé je to v počáteční fázi,“ vysvětlil Beneš.

Do nové sezony vstoupí Olomouc s podobným rozpočtem jako v předchozích letech. „Rozpočet je v intencích minulých sezon,“ potvrdil sportovní manažer Ladislav Minář.