Liga v novém: zlatý padák i rekordní sumy pro kluby. A znělka od DJe

Ze žluté do světle zelené. Začátek nové sezony je tu, fanoušci už se tak musí co nejrychleji naučit název Chance liga a zároveň si zvyknout na všechny novinky, které Ligová fotbalová asociace (LFA) pro tuto sezonu se svými partnery přivádí. Kromě nové identity, kterou zdobí i nová znělka, se český fotbal konečně dočkal kalibrované ofsajd lajny. Tím nejdůležitějším jsou ale znásobené částky pro kluby, poprvé budou k dispozici i takzvané „zlaté padáky“.

Zlatý padák, prémie za poháry

Každý ligový klub obdrží na sezonu 24 milionů, částka klubům postupně přijde v pěti splátkách. Pohároví účastníci, pro nový ročník pět českých zástupců, dostanou navíc 18 milionů. Kluby, co skončí v první polovině tabulky do 8. místa, se dočkají bonusu za podíl na sledovanosti (6 milionů až 500 000), plus bonusu za umístění (11 až 2 miliony). Zlatý padák, jak je to běžné například v Premier League, dostanou sestupující celky, počítá se s částkou 10 milionů na klub. Při sestupu z druhé ligy do amatérské ČFL, případně do MSFL, kluby inkasují jako odškodné jeden milion.