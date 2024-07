Panák o jiné Spartě i Krejčím: Nebudu řvát. Repre? Nyní mi víc vezme, než dá

Jeho příběh by mohl být námětem pro filmový trhák. Nejprve ho talent vystřelil k přestupu do tuzemského velkoklubu. Pak po vážném zranění kolena roky balancoval na hraně předčasného konce kariéry. Když těžký boj vyhrál, oslavil to ziskem dvou mistrovských titulů. A teď se stal kapitánem pražské Sparty. Ani Filip Panák, 28letý elegantní stoper a přemýšlivý chlapík, nevěří vlastním očím. Speciální Sport Magazín Plus před startem nové sezony Chance Ligy najdete ZDE>>>

Když sportovní ředitel Tomáš Rosický oznamoval hráčům Sparty nástupce Ladislava Krejčího na kapitánském můstku, zdůraznil, že Filip Panák je příkladem člověka, který se nikdy nevzdává.

Měl pravdu. Kdo jiný by si zasloužil odměnu v podobě mistrovských korunek než skromný rodák z Příboru. „Je to obrovské zadostiučinění, protože už jsem v to ani nevěřil,“ říká on sám.

Co přesně cítíte po dvou titulech?

„Jsem strašně rád, že jsme tohle mohli zažít. Hlavně, s jakýma klukama jsem to mohl zažít, s tou kabinou a celkově s lidmi okolo klubu. To je pro mě možná víc než tituly. Ty jsou samozřejmě hezké a vždycky je už budu mít u svého jména. Ale zážitky s těmi lidmi jsou víc než na to, že máme tituly a pohár.“

Odehrál jste 42 soutěžních zápasů a koleno vydrželo. To je další dobrá zpráva.

„Klepu to na dřevo. V sezoně byly chvíle, kdy jsem se trápil víc, jindy jsem se trápil zase malinko míň, ale neměl jsem týden nebo čtrnáct dní, kdy bych nemohl trénovat a hrát. Párkrát mě chytly záda, což je taky svým způsobem trošku spojené s tím kolenem, ale nebylo to nic, kvůli čemu bych nemohl hrát delší dobu. Držel jsem program, který jsme si nastavili, a fungoval. Věřím, že bude fungovat i v nadcházející sezoně.“

Skutečnost, že koleno drží, je výhra, která vám stačí?

„Jo. Já mám rád fotbal, baví mě ten sport celkově sledovat. Ne branky, šance, ale spíš to, jak se z fotbalu stal taktický vyspělý boj. Zajímá mě, kdo koho přechytračí, kdo je nejsilnější, nejrychlejší. A samozřejmě, když se to skloubí dohromady, jsou z toho nejlepší hráči a nejlepší kluby na světě. Baví mě sledovat, jak se dá k šancím dostat. Ale největší radost mám z toho, že fotbal můžu hrát dál.“

Tomáš Sivok nedávno nadhodil pro deník Sport, že jste hráč, který hraje jen jednou nohou. Dobírá si vás takhle?

„Dobírá, ale v dobrém slova smyslu, protože taky měl problémy s kolenem, i když ne tak velké. Tvrdí mí, že ví, co zažívám, a spíš si z toho děláme srandu. Jen když koleno bolí po náročnějším programu, bavíme se o tom vážně.“

Máte za sebou nejlepší sezonu v životě?

„Mám, jak s klubem, tak i z osobního pohledu. Odehrál jsem hodně zápasů, hráli jsme hezké zápasy, i když se některé nepovedly. Ale naší prací jsme se propracovali k tomu, abychom takové zápasy hráli.“

Co se vám honilo hlavou, když jste šli s Ladislavem Krejčím na Letenskou pláň a každý jste držel v ruce pohár?

„Byl to pro mě hrozně silný zážitek. S Krejdou jsme jedna ruka, jsme obrovský kamarádi. Moc mu přeju, že si může vyzkoušet zahraniční angažmá. On přišel do Sparty půl roku nebo rok po mně a postupně jsme si budovali vztah. Když se na to dívám zpětně, tak co jsme spolu dokázali, je něco neuvěřitelného!“

Ladislav Krejčí absolvoval EURO. Mrzelo vás, že nepřišla pozvánka i vám?