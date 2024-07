Tak silnou lavičku jsem ještě nezažil, liboval si Kováč. Majitel gratuloval

Po létě plném změn vstoupili liberečtí fotbalisté do nového ročníku Chance Ligy vítězstvím. Přestože v Karviné prohrávali už od 4. minuty 0:1, ještě v průběhu prvního poločasu skóre otočili díky brankám Višinského a Ševínského. Slezané měli zkraje druhého dějství více ze hry, Slovan si ale následně pomohl nasazením Tupty a Frýdka. „Přišla kvalita. Musím říct, že za dobu, co trénuju, jsem to ještě nezažil. Na lavičce máte hráče, kteří tu kvalitu mají. Když přijdou, vy ji vidíte,“ hlásil po výhře 3:1 spokojený kouč Radoslav Kováč.

Začátek zápasu ale nebyl optimální, že?

„Regáliho krásná branka nás zaskočila. Byla tam ještě obrovská šance na 0:2. Kdyby ji Karviná proměnila, možná bychom tady seděli v úplně jiném rozpoložení. Po dvaceti minutách jsme se srovnali, dali jsme krásný gól a pak jsme si pomohli ze standardní situace. Každopádně oceňuju Karvinou, hrála dobrý fotbal. Možná je i dobře, že jsme tady hráli první kolo. Karvinský tým má úplně jinou tvář, jsou nároční, hrají fotbalově. I když první kola bývají křečovitá, hodně se mi to líbilo z obou stran.“

Atraktivnímu fotbalu přispěl i Michal Hlavatý, který zapsal dvě asistence.

„Náš první gól byl skvělý, byly tam dvě přihrávky do kolma. Dali jsme tam Míšu, abychom to více rozhýbali. Do té dvacáté minuty jsme nepůsobili úplně sebevědomě, trošku nás to zaskočilo, ale dostali jsme se z toho, i když máme mladý tým.“

Čím si vysvětlujete, že jste to v prvních minutách vůbec nechytli?

„Věděli jsme, že Karviná bude vysoko presovat, byli jsme na to připravení. Také jsme věděli, že její stopeři budou agresivní, proto jsme tam dali Nyarka. Musím říct, že nám od dvacáté minuty strašně pomohl Hugo Bačkovský. Několikrát to prostrčil, měl odvahu, když jsme se potřebovali chytit. My nejsme tým, který by to měl urvat.“

Ideální nebyl ani vstup do druhého poločasu, ale pomohla vám střídání. Hlavně Tupta s Frýdkem.

„Jednoznačně. Z lavičky přišla kvalita. Musím říct, že za dobu, co trénuju, jsem to ještě nezažil. Na lavičce máte hráče, kteří tu kvalitu mají. Když přijdou, vy ji vidíte. I Letenay se do toho dostával. Začátek sice od něj nebyl moc dobrý, ale posledních deset minut to plnil velmi dobře.“

Abychom jen nechválili, ve středu pole se Icha s Varfolomejevem zdáli nevýrazní. Viděl jste to stejně?

„Zdálo se mi, že Ivan byl maličko nervózní. Málo jsme točili hru, postupně se ale do toho dostával. Hlavně bez míče jsme se pomalu přesouvali, takže s tím stoprocentně souhlasím.“

Ještě k Frýdkovi. Vrátil se po sedmi měsících, ale nebylo to vůbec znát. Hrál skvěle.

„Přesně tak. Zároveň musím ocenit Dominika Plechatého, který nehrál rok. Na začátku úplně nedostupoval. Timing neměl takový, jaký bychom potřebovali, navíc u gólu mohl být více agresivní. Každým balonem se ale do toho dostával lépe a lépe. Klobouk dolů, zvládl devadesát minut, přestože před zápasem nebyl úplně zdravý. Strašně to sedlo Ghalimu, který v tom počasí kmital. Měli jsme tam i dobrý proslov od Honzy Nezmara. Říkal, ať se soustředíme na to, co můžeme udělat. Každý má svou roli a kluci to pochopili.“

V 73. minutě jste dostal žlutou kartu. Co bylo příčinou?

„Pan rozhodčí si myslel, že jsem mávl rukou, ale já nemávl. Neřekl jsem ani vole, to přísahám. Taky mám občas výlevy, ale teď jsem to dostal nezaslouženě.“

Jak to vypadá s marody, kteří v neděli nehráli?

„Halinský dostal koňara, má to týden, zkoušel to, ale nešlo to. Eneme se vrací po zranění, které měl ve Vyškově. Pracujeme na tom, má svůj program, nechceme to uspěchat. Kulenovič příští týden začíná v tréninku. Měl jenom křeč, nic vážnějšího se tam neobjevilo. Má nějaké speciální cvičení a příští týden začíná.“

Už se po zápase ozval majitel Ondřej Kania?

„Ano, už gratuloval."