Smůla pro Vlčka. Má vážně zraněné koleno, sezona pro něj skončila

Všichni ve Slavii se modlili, že pondělní ráno na magnetické rezonanci ty nejhorší scénáře vyvrátí. Klub věděl, že to s Vlčkem nevypadá dobře už od konce zápasu se Slováckem. „V současnosti prognózy příznivé nejsou,“ říkal po remíze 0:0 Trpišovský. Optimistická predikce byla několikaměsíční absence, nakonec je ale mnohem hůře.

Jak klub potvrdil na svém webu, vyšetření odhalilo poranění předního zkříženého vazu, menisku i postranního vazu – kombinované zranění, které je strašákem každého fotbalisty. Uzdravení totiž většinou trvá až jeden rok, Slavia v oficiálním prohlášení ohlásila, že hráčova rekonvalescence bude trvat devět měsíců.

Především kvůli stavu zkříženého vazu, který měl být podle informací Sportu kompletně přetržený, se ale dá s jistotou říct, že 43 minut, které mladý obránce na Slovácku odehrál, pro něj byly v této sezoně posledními. Aktuální optimistický scénář je návrat na letní přípravu před sezonou 2024/25.

Kritický moment přitom přišel už po dvaceti minutách hry, kdy se Vlčkovi koleno prohnulo při souboji u postranní čáry. Po ošetření se reprezentant vrátil na hřiště a dalších dvacet minut hrál, pak mu ale koleno už naprosto vysadilo. Nyní čeká slávistického odchovance operace, kterou bude mít v Ústřední vojenské nemocnici na starosti Petr Krejčí.

„Ztráta je to obrovská. Tomáš patřil do základní sestavy, byl členem reprezentace, předváděl skvělé výkony. Daleko horší je ale lidský rozměr. Vlčáka máme všichni rádi, pro návrat do Slavie obětoval všechno. Neskutečně mě to mrzí. Pro fotbalistu je to asi nejhorší zranění, které ho může potkat. V životě ale překonal nespočet překážek, je to bojovník. Věříme, že se brzy vrátí, jakkoli je celá situace pro všechny strany zdrcující,“ řekl klubovému webu Jindřich Trpišovský.

Je to ztráta nejen pro Slavii, ale i pro českou reprezentaci, Vlček měl být součástí nového mladého kádru, který se bude snažit o účast na mistrovství světa. Nezbývá než doufat, že se příští léto zvládne vrátit na trávníky silnější.