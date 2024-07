Ideální sestava 1. kola iSport Fantasy: úvodu kraloval Vakho, zazářil Spáčil

Začátek Chance Ligy znamenal i start iSport Fantasy – virtuální hry, která funguje na základě výkonů hráčů v reálném světě. Svůj tým si sestavilo přes 20 tisíc „trenérů“, ačkoli to s virtuálním rozpočtem 100 milionů nebylo vůbec lehké. Do soutěže se zapojilo i mnoho prvoligových fotbalistů. Na úvod ročníku to byli právě převážně cenově dostupní hráči, kteří díky gólům, asistencím či čistým kontům přinesli svým týmům body. V nejlepší jedenáctce prvního kola nenajdeme žádnou oporu Slavie ani Sparty, nejbodovějším hráčem se stal jablonecký Gruzínec Vakho.