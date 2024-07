Baník poslal do Slovácka nabídku na záložníka. Ředitel: Není co řešit...

Sedm úplně nových tváří plus Ewerton by nemusel být finální počet letních posil Baníku. Podle informací iSport.cz stále platí zájem o Michala Kohúta ze Slovácka. Ostrava na čtyřiadvacetiletého záložníka poslala do Uherského Hradiště oficiální nabídku, ale jednání k dohodě zatím nespějí.