Dukla - Bohemians 1:0. Rada a spol. slaví. Šílený kiks gólmana Reichla

Dukla získala po návratu do první ligy první tři body. Bohemians porazila 1:0, pod brankou je podepsaný Dominik Hašek a šílená chyba gólmana Michala Reichla. Obhájce titulu Sparta po vítězném vstupu do sezony zavítá ve druhém kole Chance Ligy do Teplic. Jiný pražský celek Slavia po úvodní bezbrankové remíze na Slovácku přivítá v Edenu České Budějovice. Plzeň se doma utká s Hradcem Králové. Mladá Boleslav a Ostrava po úspěšném vstupu do kvalifikace Konferenční ligy budou usilovat o první body v ligovém ročník. ONLINE přenosy a SESTŘIHY ze všech utkání sledujte na iSport.cz.