Trpišovský: Olayinka v dohledné době nedorazí. Prebsl je bonusový hráč

Tentokrát to Slavii směrem dopředu klapalo. Jindřich Trpišovský si po destrukci Dynama 4:0 pochvaloval zlepšení do ofenzivy. Tu ale v nejbližší době nedoplní Peter Olayinka, jak bylo před sezonou avizováno, návrat nigerijského křídelníka se zasekl. „Jediné info, co mám, je, že je to momentálně zaseknuté. V dohledné době by neměl dorazit,“ přiznal slávistický trenér. Zároveň nezapomněl vyzdvihnout přínos Filipa Prebsla.

Jak důležité bylo zabrat po nepovedeném zápase na Slovácku?

„Bylo to potřeba, v obranné fázi jsme na to navázali, soupeři jsme dovolili jednu střelu, a v útočné jsme přidali spoustu věcí. Ale dost tomu pomohl i ten vstup. Hrozně jsme hru zrychlili. Trefili se ofenzivní hráči, ale nemůžeme si to idealizovat, v něčem musíme hodně přidat.“

Mohlo asi být i více gólů…

„Škoda, že jsme nevyužili více šancí, mohli jsme být klidnější. Bylo tam břevno, neuznaný gól, trefili jsme třeba protihráče na čáře. Rychle jsme přetáčeli hru, posouvali míče přes volné prostory, a měli jsme dobrý pohyb.“

Před sezonou jste avizovali návrat Petera Olayinky, ale po deseti dnech stále není s týmem. Jak to s ním vypadá?

„Jediné info, co mám, je, že by to aktuálně nemělo dopadnout. Došlo tam k nějakému problému mezi kluby, je to hodně zaseknuté. Není to tak, že by měl v dohledné době dorazit. Navíc mám zprávy, že netrénuje s týmem, ale individuálně. To taky není dobrá zpráva.“

SESTŘIH: Slavia - České Budějovice 4:0. Jasná demolice. Výrazný Prebsl a kalamita Janáček Video se připravuje ...

Filip Prebsl ale jako nová posila působí. Zatím hrál dvakrát devadesát minut, bude to jeden z důležitých článků sestavy?

„Vypadal dobře v kempu. Znám ho dlouho a v Liberci mě strašně překvapil. Je tam ta výhoda, že s námi absolvoval šest týdnů přípravy. Na Slovácku jsme měli snad nejhorší běžecká data asi za tři roky, ale on je měl suverénně nejlepší. Atakoval čísla nejlepších hráčů z nejlepších zápasů. Byl ustřelený asi o 2,5 kilometru. Potřebujeme takhle běžecky připravené hráče. Jedna věc, co je na něm dobrá, je, že hraje skoro všechno nahoru. To nám obvykle chybí. Proti Dynamu na to navázal, hrál od 35. minuty se žlutou kartou, ale zvládl to. V tuto chvíli je takový bonusový hráč. Jsme s ním hodně spokojení. Dlouho si nepamatuji, jestli měl nějaký náš záložník 1+1. Nechci ho ale moc chválit, ať ho nezakleju.“

Nenabízí se srovnání s Tomášem Součkem?

„Malinký příměr tam je. Když jsem se Sukem začínal, hráli jsme s ním na Žižkově 3-4-3. Tomáš byl také stoper. Poprvé jsem Filipovi volal někdy v 16 letech a cenil si na něm rychlosti a fotbalovosti. Někdy hráči akcelerují v 17 letech, u něj je to spíše pozvolný růst. Je na něm opravdu vidět, jak hráči pomůže nějakých třicet či čtyřicet ligových zápasů. Mezi Tomášem a ním však vidím určité velké typologické rozdíly. Ale musím říct, že se s ním hodně dobře pracuje.“

Jaká je teď pozice Tomáše Chorého. Musí vás herně přesvědčit?

„Musí nabrat rytmus, zvyká si na tým. Beru to tak, že máme tři útočníky a teoreticky můžeme použít všechny tři. Tomáš ale na tom ještě kondičně není na celé utkání. Mojma měl menší zdravotní problém ze Slovácka, tak jsme dali šanci Filovi. Bylo vidět, že běžecký výkon od něj byl dobrý, byli jsme s ním spokojení. Chceme mít hodně pohyblivých hráčů na ofsajd lajně.“