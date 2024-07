Holoubek: Mareček neumí dát jen jeden gól. Jak je na tom Kozel?

Mladá Boleslav po úvodním kole v Jablonci měla co napravovat. Do Lokotrans Arény přijel neoblíbený soupeř. Se Slováckem už totiž Bolka osmkrát v řadě nevyhrála. I proto je pro domácí výhra 3:0 něčím výjimečným a kouč David Holoubek jen zářil.

Víte o Danielu Marečkovi, že když už se v lize trefí, nekončí to u jednoho gólu?

„Ano, on neumí dávat jen jeden gól. Většinou dává dvě. Tak jen aby se nám tím hattrickem nezasekl. Znám ho dlouho, vlastně už od sparťanské mládeže a víme, že má dobrou koncovku ze všech pozic. Logicky to tak někdy musí padat. Nebránil bych se ale tomu, kdyby dával častěji třeba jen po jednom gólu.“

Takže od desáté minuty a jeho prvního gólu jste byl v klidu, protože jste tušil, že tím Mareček nekončí?

(smích) „To ne, ale víte, že by se o tom takhle dalo uvažovat? Myslím si, že měl dát spíš ještě čtvrtý, který měl pár sekund po dokonání hattricku. Škoda.“

Budete cpát Daniela Marečka více do zakončení?

„Je tady taková Danova nevýhoda, řeknu to upřímně. Je schopen zahrát nadstandardně v podstatě na každém postu. Tím, že tady v Boleslavi je dost ofenzivních hráčů, tak ho člověk intuitivně cpe na místo, které není jeho prioritní, ale odvede tam slušnou práci. Chtěl bych ho někde ukotvit v sestavě. Bavili jsme se spolu o tom, ale může se stát, že ho dál budeme vytěžovat i jinde.“

Po špatném výkonu v Jablonci podařený týden se dvěma čistými konty. Co říkáte na ty poslední dva zápasy?

„Co se týče trenérů, tak přípravy na zápasy, tak je to velmi těžké. Musíme si pohrávat se zátěží jednotlivých hráčů. Je to náročné na plánování. Fakt šichta, ale když potom přijdou výsledky, tak se to všechno dělá snáz a pozitivněji. Teď nás čeká zase anglický týden. Alfou a omegou je dobrá regenerace.“

Pořád jste pendloval u postranní čáry zejména v první půli. Cítil jste důležitost okamžiku proti Slovácku?

„Vůbec si neuvědomuju, jak moc jsem tam pobíhal, ale asi máte pravdu. Jsem pořád v pohybu. Hlavně mám ale radost, že hodně kilometrů v intenzivní rychlosti naběhali hráči. Byl to výkon, za který kluky chválím. Po utkání si to užijeme a od pondělí už jsme zase myšlenkami u dalších zápasů.“

Více prostoru dostávají mladí hráči. Není to už jen o Tomáši Královi. Ukazují se Buryán, Langhamer, Vojta, Stránský a další. S tím jste taky do Mladé Boleslavi přicházel, aby se dávalo více prostoru mladíkům. Začíná to nést ovoce?

„Zásadní rozhodnutí přišlo před půl rokem, kdy jsme drtivou většinu těchto hráčů vzali a vyhodili směrem do druhé ligy na hostování do rukou dobrých trenérů. Otrkali se a byli vytěžováni v dospělém fotbale. Můžeme se bavit o tom, že jsme na jaře někdy měli kádrovou nouzi, ale to obouchání je důležité. Nadále to pro ně bude složité. Jejich výkonnost je kolísavá, já si to uvědomuju, ale jsou pro nás takový svěží vítr.“

Přemýšlíte už o tom, co vás čeká ve čtvrtek v Litvě proti Transinvestu?

„Samozřejmě ty myšlenky jsou i nad čtvrtkem. Budeme tam hrát na umělce. Ten soupeř není tolik čitelný. Jsme v poločase a vedeme 2:0. Musíme zvolit správně sestavu. Zpravidla to tak bývá, že po zápase se druhý den trenér dozvídá, kdo má jaké šrámy, takže ještě toto zohledníme. Bude to těžké, ale musíme to zvládnout.“

Je šance, že se vrátí někdo z marodů? Jak to vypadá třeba s Markem Matějovským nebo Davidem Kozlem?

„U Máry to nepředpokládám, tam to bude asi v řádech týdnů. Dáva Kozel, to je běh na dlouhou trať. On má zánět v podkolení šlaše. Je to naprd, protože je to takové zranění, kdy je vlastně zdravý, znovu to zatíží a zánět zase vyjede. Jsme tím pádem obezřetní. Je tady od rána do večera a pracuje na tom, aby se co nejdřív zapojil.“

Dobrá nálada sálá i z ochozů, protože i na Slovácko přišla slušná návštěva přes tři tisíce diváků.

„Stoprocentně. Boleslav je v tomto specifická. Uvědomujeme si to. Cítil jsem z lidí pozitivní energii, čímž se to taky přenáší na hráče na trávníku. Za to jsem moc rád. I když se nebude třeba tolik dařit výsledkově, tak si ti kluci zaslouží podporu. Je tu řada nových mladých kluků a oni si to zaslouží, protože jsou to Boleslaváci.“