„Nový“ Liberec poprvé doma: méně lidí? My zveřejňujeme realitu, řekl šéf

Šlo o definitivní stvrzení toho, že se nad liberecký stadion vyhoupla hvězda ze severu, symbol éry majitele Ondřeje Kanii, jenž vládne severočeskému klubu od začátku letošního dubna.

Na tribunách se objevil moderní design, na střechách zavlály vlajky s novým logem. Při tom se ještě krátce zavzpomínalo na staré časy, kotel fanoušků v modrém před startem utkání se Sigmou vyvěsil plachtu s nedávným klubovým znakem: „Love oldschool!“ vzkázal nostalgicky.

„Stačí polepit tribunu a najednou stadion vypadá hezky. Jde o změnu kultury fotbalu k lepšímu,“ ocenil změnu liberecké identity Filip Zorvan, ofenzivní hráč Sigmy. Je zřejmé, že Slovan stvořil za poslední měsíce ambiciózní projekt, jehož rozjezd veřejnost netrpělivě očekávala. I když... Na domácí debut Radoslava Kováče na lavičce Liberce, v němž působil i jako hráč, přišlo přes tři tisíce šest set diváků.

„Kdokoliv si myslí, že je tohle tristní návštěvnost, tak si zvykl, že většinou kluby čísla návštěvnosti falšují. My zveřejňujeme realitu. Dnes byla návštěva dvojnásobná oproti loňsku, a to jsme nerozdávali lístky zdarma. Kdybychom zveřejnili 6 000, většina lidi by tomu věřila,“ napsal Kania na sociální síti X.

Jen pro srovnání – na poslední zápas minulého ročníku proti Teplicím, podobné váze jako je Olomouc, jich dorazilo podle oficiální statistiky o tři stovky víc. „V minulé sezoně by se dnešní návštěva hlásila jako cca 5 500 lidi,“ doplnil majitel Slovanu.

Přesto hned od začátku byl cítit zápal. Když Michal Hlavatý, záložník domácích, vystřelil poprvé po víc než půlhodině hry na branku, sklidil potlesk. Tribuny zavibrovaly pokaždé, když se muži v bílém hnali do útoku. Příznivci ocenili každou individuální akci.

„Fanoušci byli skvělí, vytvořili úžasnou atmosféru. Chci jim poděkovat a doufám, že budou chodit dál,“ uvedl obránce Slovanu Josef Koželuh, jenž v létě přišel na přestup z plzeňské Viktorie.

Na libereckém stadionu propukla euforie v 34. minutě, kdy Kováčova parta vytěžila z dominantního držení míče první gól. Trefil se Benjamin Nyarko, 20letý útočník z Ghany, a dal důvod k úsměvu šéfovi Kaniovi, který z horní řady tribuny zápas sledoval. Po brance tleskal, byl v euforii.

Šlo o povedenou akci, která charakterizovala herní styl Slovanu. Pohyboval se na velkém prostoru, zrychloval hlavně v přechodové fázi. „Domácí měli hodně závarů, byli nebezpeční. Důležitý moment byl, že jsme prohrávali jen o jednu branku,“ prohodil trenér Sigmy Tomáš Janotka.

O pauze udělal v kabině rozruch. Mužstvo nabudil, naopak Liberci viditelně spadl řetěz. Chyboval v jednoduchých přihrávkách a početná střídání ho vůbec nenakopla. Ve výsledku z toho byla remíza. Z penalty po faulu Michala Hlavatého na Jana Klimenta srovnal Zorvan.

„Nebylo o čem, byla jasná,“ zdůraznil autor proměněného pokutového kopu. Olomouci zařídil čtvrtý bod ze dvou zápasů. Stejný počet má Liberec, nadšení z remízy tentokrát nepanovalo. Možná proto, že v nastaveném čase Dominik Plechatý ránou nastřelil tyč.

Kováč se v tu chvíli jen chytil za hlavu, obličej poté schoval do dlaní. Dost litoval, že domácí premiéru na střídačce Slovanu neoslavil výhrou. Ještě navíc, když už v pátek v dalším utkání vyzve extra těžkou váhu.

Liberec hraje proti pražské Slavii, z jejíhož tábora dorazil na sever Čech trenér Jindřich Trpišovský. Pokud se zaměří pouze na první poločas, určitě se má na co připravovat...