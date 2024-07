Rychlá reakce na ruku hvězdy Sparty. Matějka štrejchl Hybše na červenou

V zápasech 2. kola fotbalové Chance Ligy byla k vidění opět celá řada momentů, při kterých museli zasahovat rozhodčí. Nikdo z nasazených arbitrů neklesl v hodnocení do průměru. Jak si jinak vedli a co museli řešit? Projděte si hodnocení sudích v tradičním pořadu Zlatá píšťalka, pro zobrazení známek se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSport.cz, získáte tím i přístup do diskuzí a k výsledkům anket.