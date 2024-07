Šádek o Chorém i zájmu Slavie o Šulce s Hranáčem: Možná je chtěli, ale…

Nejdřív Jindřich Staněk, potom Tomáš Chorý… Kdo z Plzně posílí Slavii dál? V kádru Viktorie jsou ještě minimálně dva fotbalisté, po kterých by mohli v Edenu přinejmenším pošilhávat. Zkusil to šéf z Edenu Jaroslav Tvrdík už toto léto? Šéf západočeského klubu Adolf Šádek poodkryl zájem v pořadu Tiki-Taka na O2 TV Sport.

Přestupy z Plzně do Slavie byly dlouhé roky tabu, ale jak se vylepšují vztahy mezi šéfy obou klubů, tak se prošlapává cesta k obchodům. Jako první přešel ze Štruncových sadů do Edenu reprezentační brankář Jindřich Staněk, po EURO se nechal zlákat i útočník národního týmu Tomáš Chorý…

Byli další na řadě zbylí dva reprezentanti z Plzně Pavel Šulc a Robin Hranáč? „Bylo to mediálně přifouknuté,“ okomentoval spekulace v pořadu Tiki-Taka Adolf Šádek.

„Oba to jsou zajímaví hráči a každý by si takové přál. Možná je Slavia chtěla, ale nikdy jsme se o tom seriózně nebavili. Už bych do Plzně nemohl přijet, kdyby z ní odešli ještě tihle dva. Všechno se penězi vyvážit nedá,“ prohlásil v uvolněné atmosféře západočeský boss.

Minimálně část sešívaných fanoušků by si ale takové posílení nechala líbit „Určitě jsme je chtěli, jsou skvělí a hodili by se nám,“ reagoval filmový režisér a velký slávista David Ondříček.

Minimálně na podzim si ale ve Vršovicích budou muset vystačit s těmi hráči, které už z Plzně získali. Při Staňkově dlouhodobém zranění se pochopitelně nejvíc mluví o Tomáši Chorém. Muži s obrovským nasazením, vlivem na hru a zároveň historií s vyznáním lásky ke Spartě a pokřikem „jude Slavie.“

Režisér Ondříček na Chorého nepíská

To mu spousta sešívaných nedokáže zapomenout. „Já na něj nepískám v žádném případě, ale těm fanouškům rozumím. Nejvíc je štve, že řekl, že je sparťan, i jeho celá rodina. To se ve Slavii neodpouští. Když hrál za Plzeň, hrál tvrdě, až zákeřně. Zároveň je chytrý a fantastický hráč, má rád výzvy tohohle typu, takže myslím, že to zlomí. Neříkám, že ho fanoušci budou milovat, ale bude Slavii prospěšný,“ zamyslel se David Ondříček.

Adolf Šádek ho ale obhajoval. „Před sedmi lety něco řekl v Sigmě a v nějakém kontextu. Teď taky nechápu jeho přestup, ale tihle hráči potřebují výzvy. Lidsky mě to mrzelo. Ve 30 letech už nečekáte, že hráč udělá takhle zásadní rozhodnutí. Přestupy z Plzně do Slavie nebyly úplně standardní, ale doufám, že po sezoně budu moct říct, že jsem vítěz. Ale Tomáš je kvalitní hráč a má velké srdce. Potřebuje dát dva tři góly, aby mu část lidí odpustila. A část mu neodpustí nikdy, s tím do Slavie šel,“ prohlásil.

Před televizními kamerami působil uvolněně. Jeho proslulé emoce nejsou v poslední době vidět ani na stadionu. „To se vám zdá, že nepůsobím tak impulsivně. V rámci pravidel jsme si nastavili Lex Šádek, že funkcionáři nesmí mezi střídačky. Trvá to. Ale dá se to dodržovat. Jsem v kleci a když mě zamknou, tak tam nejdu,“ smál se Šádek.

Další příležitost se krotit bude mít už o víkendu na jablonecké Střelnici.