Prebsl jako NEJ posila i odpověď na Součka. Jak přesvědčil Trpišovského?

Boj o přímý postup do Ligy mistrů odstartoval a Slavia byla připravena na hvězdné války. Koupí drahých reprezentantů Tomáše Chorého a Davida Zimy Pražané jasně definovali své ambice, přesto ale může být tou největší posilou hráč, který se „pouze“ vrátil z hostování. Nenápadný Filip Prebsl má totiž typologii, která Slavii v posledních letech chyběla. Naposledy ji zosobňoval Tomáš Souček. „Jeho jméno vzpomněl trenér hodněkrát,“ usmíval se stoper předělaný na záložníka.

Cesta k tomu, aby si zaplněný Eden zařval Prebslovo jméno, byla strastiplná. Nadějný stoper se totiž potýkal s tím, s čím se ve Slavii perou všichni mladíci. Někdy zazáří v přípravě, zalíbí se trenérům, pak se ale utopí v řadě hostování, v nejhorším je potrápí zranění. A pak přijdou na to, že v nafouklém kádru „sešívaných“ pro ně není ani po letech místo. Vše sedí i na Filipa Prebsla. Kromě posledního bodu.

Skleněný strop úspěšného přechodu z hráče slávistické mládeže v součást A-týmu probourali v posledních letech pouze Matěj Jurásek a Tomáš Vlček. Po většinu času nic nenapovídalo tomu, že se k nim Prebsl přidá. Nejlépe nakročeno měl na přelomu roku 2021 a 2022. Zazářil na podzim v druholigové Vlašimi, odehrál skvělou zimní přípravu se Slavií. Naskočil dokonce do generálky proti Baníku, ale… Se zraněným kotníkem byl odveden ze hřiště po deseti minutách.

„Mrzí nás to, vypadal velice dobře. Navíc měl nakročeno k velice zajímavému hostování,“ mrzelo po zápase Trpišovského. K Prebslovu plánovanému stěhování do Liberce nakonec stejně došlo, kvůli zranění se ale dohoda mezi kluby prodloužila na osmnáctiměsíční zápůjčku. Ta byla v červnu 2023 prodloužena o další rok. A strávit dva a půl roku mimo dohled šéfa „sešívané“ lavičky? To je pro slávisty obvykle konečná.