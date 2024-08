Kinský sbírá nuly. Pro tým je to velice důležité, chválí Trpišovský

Diouf poslal nechytatelnou střelou Slavii do vedení • ČTK / Petrášek Radek

Štafeta postu gólmanské jedničky mu do rukou spadla trochu nešťastně, ale po zranění Jindřich Staňka zatím Antonín Kinský splňuje svou roli na jedničku. S hvězdičkou. Oproti angažmá v Pardubicích zažívá méně zákroků, ale více klíčových. Jeden takový si připsal i v první půli proti Slovanu, čímž možná Slavii zachránil zápas. „Tři nuly jsou pro tým velice důležité,“ pochvaloval si Trpišovský.

Pět. Tolik zákroků si Antonín Kinský musel připsat napříč třemi zápasy v dresu Slavie. Není to moc, stejný počet někdy stihl v Pardubicích za hodinu hry. Na změnu role si ale mladík zvyká dobře, v Liberci to opět potvrdil.

„V těchto dobrých týmech jste ve většině zápasů lepší a tolik práce není. Na tu, která přijde, ale musíte být připraven a schopen ji řešit. Není jich tolik a není příliš možností je napravit. Do zápasu sem musíte chodit hodně koncentrovaný,“ je si vědom brankář, který nedávno prodloužil v Edenu smlouvu do roku 2026.

Ve světle reflektorů je možná po zápase U Nisy střelec rozhodujícího gólu El-Hadji Malick Diouf, ale právě zákrok Kinského proti Benjaminu Nyarkovi byl tím klíčovým momentem. „Tyto zápasy jsou často o prvním gólu, napoví pak ráz utkání. My ho dali, ale zároveň chci vyzdvihnout skvělý zákrok Tondy,“ byl si vědom Jindřich Trpišovský.

Slavia tak ve všech prvních třech zápasech udržela čisté konto, něco podobného naposledy zažila v sezoně 2021/22. Tam skvělá defenzivní šňůra dokonce přežila hned čtyři devadesátiminutovky. „Mám z toho obrovskou radost, skvělý začátek. Na Slovácku to mohly tedy být plus dva body, ale jinak jsme moc rádi, že se to povedlo.“

Těší to samozřejmě i Trpišovského. Zvláště kvůli tomu, že dvě nuly přišly z venkovních hřišť. „Ty tři nuly jsou pro tým velice důležité. Dvě z míst, kam úplně nechcete vyjíždět, jsou to těžké zápasy. Nechci tolik vyzdvihávat jednotlivce, ale spoustu hráčů proti Liberci čelilo velice těžkým situacím jeden na jednoho a zvládli to výborně,“ popisuje kouč.

Kinský sice slízne smetanu, ale vzhledem k tomu, že sám měl v prvních dvou střetnutích hodně málo práce, je na místě, že pochvalu dostali i obránci. Igoh Ogbu, Tomáš Holeš i Jan Bořil nakročili do sezony správnou nohou. Teď to bude ale i na útočnících. V Liberci přeci jen „sešívaní“ vystřelili na bránu jen dvakrát…