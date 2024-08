Trpišovský o Dioufovi: Umí balon trefit čistě. Wallem na odchodu?

Bylo to extrémně složité utkání, že?

„Ano, přesně takové, jaké jsme čekali. Liberec staví strašně zajímavé mužstvo, mají skvělého trenéra. V prvním poločase se hrálo v obrovské intenzitě, šlo o nesmírně náročný zápas. Daleko náročnější než v Evropě. Podařilo se nám dostat do vedení Malickem, krásně to trefil, gól určil ráz zápasu. V úvodu jsme si snažili vytvořit tlak a ze ztrát rezultovaly šance soupeře. Hlavně ta Nyarkova byla velká, Tonda Kinský nás však udržel v zápase. Druhý poločas byl o náročnosti. O tom, jak to tým zvládne, jak uhlídáme Hlavatého. Na hřišti jsme nechali všechno, zvládli jsme super těžký zápas. Myslím si, že Slovan se bude pohybovat do pátého místa, pro všechny týmy půjde o jeden z nejtěžších výjezdů. Držím Liberci palce. Vidím ho jako další fotbalový přístav v republice.“

Zkuste ještě více popsat branku Dioufa.

„Umí to trefit. Střela zpoza vápna je jeho silná stránka, přímo doména. Trefil to výstavně, jako nedávno karvinský Regáli, jen z druhého rohu. Když to Malick takhle napálí, je to nechytatelné Nákopem umí balon udeřit naprosto čistě. Když jsem si v noci před zápasem projížděl sestavu a zamýšlel, kde bychom mohli mít problémy a kde naopak navrch, říkal jsem si, že máme v sestavě osm hráčů se skvělou střelou zpoza vápna. To rozhodlo.“

Bude Diouf dostávat víc prostoru než na konci minulé sezony?

„Má teprve devatenáct let, přitom je strašně fyzicky vyspělý. K nám přišel po patnácti zápasech v dospělém fotbale, ale na jaře mu uškodilo vyloučení s AC Milán. Měl těžké období, byl z toho nešťastný, moc si nevěřil. Pomohl mu až letní kemp v Rakousku. Byla radost se na něj dívat, vypadal skvěle běžecky. Do sezony jsme měli plán na levé straně se Zmrzkou (Zmrzlým), ale ten se zranil. Na Slovácku Malick ještě nehrál, nicméně jsem cítil, jak nám tam jeho levá noha chyběla. Za to, jak šlapal v Rakousku, je branka proti Liberci odměnou. Je to emoční hráč, dobře vstoupil i do předchozího zápasu s Budějovicemi, připsal si asistenci u gólu Fily. Dnes hrál na Ghaliho, zvládl to výborně. Takhle musí pokračovat dál, má rezervy v bránění, v pozičním postavení. Dovedu si představit, že nějaké chyby ještě přijdou, ale čísla mít bude. V tom je silný.“

V sezoně jste ještě neinkasovali. Čím to je?

„Ano, hráli jsme tři zápasy, dvě byly venkovní, navíc na hřišti týmů, kam nechcete jet. Ale až dnes jsme čelili vážnějším situacím vzadu. Markova (Ichova) střela z dálky, o Nyarkovi jsem mluvil. Tondův zákrok byl stejně důležitý moment, jako Malickův gól. Pro tým jsou čistá konta důležitá, jistota vzadu je pro nás základ.“

Jaká je situace s Conradem Wallemem? Odehrál celou přípravu, teď v nejlepším sbírá minuty.

„Má nabídku ze zahraničí, kterou chce přijmout. Ta je z dobré soutěže a možná ho trochu ovlivňuje. Trvá to od začátku ligy. Na kempu vypadal dobře a my jsme to před zápasem s Českými Budějovicemi měli padesát na padesát mezi ním a Malickem, ale nakonec jsme se rozhodli jinak pro levou nohu. Momentálně to je hráč, se kterým počítáme, pustit ho nechceme, ale během dvou týdnů se to může vyvinout jinak. Třeba nastoupí ve středu, máme na jeho postu nějaké absence. Chceme hráče držet v nějakém tempu.“

Prvním vážným testem v sezoně prošel Tomáš Chorý. Obstál?

„Musíme si na něj ještě trochu zvyknout, netrefujeme ho v pozicích ve vápně. Nicméně Tomáš jednoznačně obstál. Mohl dát gól po standardní situaci, chyběl kousíček. Sváděl množství soubojů, uhrál těžké míče, ale musíme ho ještě lépe číst, lépe ho obíhat. Díky Tomášovi jsme neměli problém s dlouhými auty, které si vždycky našel. Když vystřídal, hned nám tam dva auty propadly.“