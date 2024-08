Co ukázala „S“: Ogbu se zapotil, Diouf si říká o základ. Kairinen se vrací

Jedni drží stoprocentní bilanci, druzí neporazitelnost. Také ve 3. kole Chance Ligy dva ultrafavorité na titul uspěli. Sparta (jakoby) z povinnosti překonala úpěnlivě bránící Duklu 2:0, Slavia zvládla díky epesnímu gólu tuze těžký duel v Liberci. V příštím týdnu se oba mančafty pustí do dobrodružství pod názvem 3. předkolo Ligy mistrů. Co ukázaly v pátek?

Ogbu se s Nyarkem zapotil

Slávističtí stopeři vzadu hrají často jeden na jednoho, na to už jsme si zvykli. Stejně jako na to, že Igoh Ogbu někdy podstoupí souboj titánů (v minulé sezoně s Victorem Olatunjim a s Idjessim Metsokem). U Nisy ale zažil Nigerijec jinou zajímavou konfrontaci a to s rychlíkem Benjaminem Nyarkem. Pořádně se proti dvacetiletému hráči zapotil, někdy vyšel ze soubojů i jako ten horší. Třeba když si neporozuměl s Antonínem Kinský a Nyarko se dostal do nebezpečného úniku. Nakonec ale i vzhledem k obtížnosti soubojů obstál. „Spoustu hráčů čelilo velice těžkým situacím jeden na jednoho a zvládli to výborně,“ ocenil Jindřich Trpišovský.

Když tedy ghanský útočník odcházel po hodině hry z trávníků, Ogbu mohl hlásit vítězství. Na to, že Nyarko nadělal Slavii pořádné problémy, se nesmí zapomínat. „Je neskutečně rychlý, podle mě je to jeden z nejrychlejších hráčů ligy. Jen musí zlepšit timing. Je to ročník 2004, má třetí start, přišel z druhé rakouské ligy,“ upozorňoval Radoslav Kováč. Z hráče, který původně přišel na pomezí áčka a béčka, je tak náhle útočník číslo jedna.