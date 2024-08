Friis: Solidní zápas. Ještě nejsme blízko tomu, kde chceme být

Hráli jste v silné sestavě. Jste spokojený s herním projevem týmu?

„Byl to solidní zápas, vítězství jsme si naprosto zasloužili. Napočítal jsem šestnáct střel na branku z toho dvanáct ve vápně soupeřů. Dali jsme dva góly, měli čtyři velké šance, čisté konto a sedmdesát procent držení míče. Takže já jsem šťastný.“

Jste před klíčovými předkoly Ligy mistrů ve fázi, v jaké jste chtěli být?

„Měli jsme plán, který jsme si stanovili, a myslím, že jsme byli do této chvíle dostatečně kvalitní. Ano, momentálně jsem spokojený s tím, kde jsme. Jsme připravení bojovat o Ligu mistrů.“

Kaan Kairinen odehrál sedmdesát minut, šlo vše podle plánu?

„Odehrál velmi dobrý zápas s tím, že měl takovou porci minut poprvé od návratu po zranění. Je kvalitní hráč s balonem, hledáte ho ve chvíli, kdy chcete podržet míč. Kaan tohle splní, i když je pod tlakem, což dnes úplně nebyl. Pak už byl trochu unavený, což je ale normální.“

Překvapilo vás, že se vrátil v takové formě?

„Má dobrou mentalitu, což je jedním z důvodů. Pracoval na sobě. Nejsem překvapený, že je tak brzo zpět a v takovém stylu.“

V jakém stavu je aktuálně ofenzivní trojzubec ve složení Birmančevič, Kuchta a Haraslín?

„V některých momentech bylo vidět, jak si dokážou vyhovět a jakým způsobem jsou schopni navázat na svoji hru. Bylo znát, že spolu umějí hrát, vytvořili si šance a jejich výkon byl v pořádku. Samozřejmě mohou předvést víc, což je dobře. Mámě pět výher z pěti zápasů, a to si myslím, že ještě nejsme blízko tomu, kde chceme být.“

Martin Vitík se trefil po rohovém kopu. Zlepšili jste se ve standardních situacích?

„Víme, že je to důležitá součást fotbalu. Když vidíme zápasy v Evropě, mohou vám pomoct k vítězstvím. V poslední době jsme byli velmi silní v defenzivní části, teď ze standardních situací těžíme i v ofenzivě. Máme plán a věříme mu. Současně dávám kredit Timovi (asistent Sparv) za jeho práci s hráči, má naprosto jasno, co chce, dává hráčům jasné úkoly. Na konci toho dne je to ale práce hráčů, takže zaslouží také pochvalu. Je to všechno o důvěře a kvalitě.“

Líbil se vám výkon Angela Preciada?

„Angelo je Angelo. Je schopný předvést věci, které jsou nad jeho úrovní. Dnes byly také momenty, kdy ukázal svoji extratřídu. Navíc bylo fajn, že odehrál celý zápas. Potřebuje se dostat zpět a momentálně je připravený na další zápasy. Je to dobrý hráč, který potřebuje být ve formě a dostat ze sebe to nejlepší.“

V pátém zápase jste vybral pátého kapitána. Kdo bude příště?

„Máme skupinu kapitánů, ale Filip Panák je náš kapitán. Když není na hřišti, zastoupí ho někdo z té skupiny, kdo zrovna hraje. Určitě není náš plán, abychom měli někoho nového v každém zápase.“