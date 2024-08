Rada po Spartě: VAR? Nebudu se vyjadřovat. Hráli jsme důstojnou roli

Držel se, byť nakonec dostal žlutou kartu za protesty. Trenér Petr Rada s pražskou Duklou v pátek večer podlehl Spartě 0:2 a v nové sezoně Chance Ligy zapsal druhou prohru ze tří zápasů. Nováček na Letné přitom nevystřelil ani jednou na branku. „Věděli jsme o kvalitě Sparty, ale pokud neohrozíte branku, je to špatně,“ litoval zkušený kouč, který nasadil do utkání Davida Pecha, hosta ze Slavie.

Jak jste viděl utkání?

„Prohráli jsme, ale na Spartu se nebude jezdit vyhrávat. V první půli jsme odehráli slušnou partii, jen jsme dopředu nebyli tolik nebezpeční. Na druhou stranu jsme soupeře do ničeho kromě Haraslínovy střely nepustili.“

A pak jste inkasovali ze standardní situace…

„Kterou jsme skoro sami vytvořili. Soupeř se dostal do vedení, což nás zaskočilo. Druhý poločas jsme odehráli dobře na to, že jsme hráli proti týmu, který hraje o první místo a navíc nastoupil v top sestavě, na což jsme se připravovali. Škoda té první branky.“

Bylo složité bránit rohové kopy Sparty?

„Je v tom silná, se Shamrockem dala dvě branky. Má hráče, kteří je umějí kopat, ale poradili jsme si s tím. Když jsme inkasovali, šlo o vyhraný hlavičkový souboj, ale měli jsme smůlu, že Hašek byl dál a prostřelil ho skrz nohy. Na to, jakou Sparta má sílu, jsme to zvládli.“

Jste spokojený s hrou dopředu?

„Dopředu jsme nebyli schopni udržet balon, což byla chyba. Byli jsme odvážní,

krajní obránci se dostávali do úniku. Pak přišla penalta na 2:0, což rozhodlo o zápase. Takticky jsme odehráli slušný duel, ale věděli jsme, že je Sparta silný. Mrzí nás, že jsme nevstřelili branku. Máme za sebou dva top týmy, které hrají o titul. Jdeme nahoru.“

Ale nevystřelili jste na branku, že?

„Věděli jsme o kvalitě Sparty, ale pokud neohrozíte branku, je to špatně. Sparta však taky tolik šancí neměla.“

VAR zpětně rozhodl o penaltě pro Spartu. Jak jste to prožíval?

„K tomu se nebudu vyjadřovat. Rozhodčí to vrátil, byla penalta. Věci ohledně VARu ode mě už nechtějte.“

Získali jste na hostování Davida Pecha ze Slavie a hned nastoupil ze střídačky do utkání. Jaké jste s ním měl plány?

„Usilovali jsme o něj, ale bylo to komplikované, jestli půjde do Pardubic, nebo do Karviné. Jsme rádi, že je nakonec s námi, byl tady dva dny. Zvýší nám konkurenci. Prošel si sice etapou zranění, ale věřím, že bude zdravý a pomůže nám.“

Kádr už máte jinak uzavřený, nebo ještě vyhlížíte nové tváře?

„Určitě bychom ještě nějaké hráče potřebovali. Uvidíme, jak se bude vyvíjet trh. Máme nějaký čas, pokud se někdo vynoří, skočíme po něm.“

Co vám ukázaly první tři ligové zápasy? Z toho jste hráli proti Spartě a Plzni.

„Jsem spokojený. Nemáme se čeho bát, můžeme hrát s kýmkoliv. Sparta a Plzeň budou bojovat o titul, ale myslím, že v obou zápasech jsme odehráli důstojnou roli. Já jako trenér jsem s přístupem týmu spokojený. Samozřejmě směrem dopředu ještě nemáme situace úplně vypilované, ale proti takovým týmům to není lehké. Když budeme pracovat, určitě dostaneme sebevědomí.“