Rapper Paulie Garand je liberecký patriot: Kováč je moje starší já

Fotbalový Liberec má slavné fanoušky. Nejen Jarmila z Houslic, tedy herce Ladislava Hampla, který ztvárnil jednu z pozoruhodných postav legendárního seriálu Okresní přebor, ale také Paulieho Garanda (vlastním jménem Pavel Harant), úspěšného českého rappera. Šestatřicetiletý liberecký patriot často ve svých videoklipech používá kulisy severočeského města, stejně jako ikonický Ještěd. Nejednou se v nich objevil i stadion Slovanu. Osm let starý track L.B.C pak před touto sezonou předělal v uvítací video nového trenéra Radoslava Kováče. Tento počin na začátku června zbořil sociální sítě a internet. Nejen o kouči se hudebník rozpovídal pro deník Sport.

Liberec se změnou majitele zapracoval na své prezentaci. Z pomyslné divize přešel do extraligy, což se začíná projevovat i na zvýšeném diváckém zájmu. Zatímco ještě v uplynulém ročníku byste se na stadionu skoro báli a návštěvnost sotva přeskočila tisícovku, při posledním domácím utkání dorazilo na Slavii přes devět tisíc fanoušků a po devíti letech bylo U Nisy skoro vyprodáno. Svůj podíl na tom má i Paulie Garand.

„Liberec je pro mě téma, jsem obrovský patriot, dá se říct, že až přehnaný. Všechno, co se tam děje, moc prožívám. V Liberci jsem měl hezké dětství, díky tomu zde mám zapuštěné kořeny. Všechno, co se tam děje, si beru osobně,“ vyznal se držitel uznávané Ceny Anděl a významné člen české rapové scény, jehož texty plné metafor a uměleckých obratů se značně odlišují od zbytku domácí konkurence.

Garand zaválel předělávkou svého hitu, jenž uvítal trenéra Radoslava Kováče . „S majitelem klubu Ondrou Kaniou jsem se poprvé potkal za účelem tohoto videa. Máme spolu vymyšlené další věci, které zatím nebudu prozrazovat. To video je vizuálně naprosto skvělé, měli jsme v plánu ještě složitější scénář, ten se ale nakonec nepoužil. Pro mě je důležité, že byli do klipu zapojeni lidé, kteří v klubu pracují a k nimž mám blízko,“ popisuje rapper.

„Jsem rád, že se změnila vizuální identita týmu, vytvořilo se nové logo. Na něj sice dost lidí plivalo, jenže za mě je to zkrátka progres. Je potřeba ukázat, že tohle je nová cesta, směr, který může vést k lepším výsledkům a celkově k většímu povědomí o klubu. Start nové éry se mi jako fanouškovi líbí a jsem rád, že jsem byl do toho zapojen. Je to svěží vítr,“ pokračuje Garand.

Sám Paulie v dětství fotbal za liberecký Slovan hrával. Možná nechybělo moc k tomu, aby dnes diváci na stadionu vyvolávali i jeho jméno. Tak jako tak, vydal se na hudební dráhu. A udělal dobře. Zůstal fanouškem a snaží se na zápasy pravidelně chodit, i když je to někdy složité. „Každý víkend koncertujeme někde jinde, takže se sem moc nedostanu. Budu se snažit aspoň v úvodu sezony na pár utkání podívat,“ předeslal.

Trenérovi Kováčovi může fandit ještě z jednoho důvodu. „Když s ním moje holka (slovenská herečka Alžběta Ferencová – pozn. red.) viděla naši společnou fotku, říkala, že to je, jako kdyby koukala na moje starší já. Líbí se mi Kováčova energie. Snad hráčům předá své zkušenosti a bude to mít dobrý vibe,“ říká na adresu kouče, s nímž má patrně stejného kadeřníka, protože účesy obou mužů vypadají až podezřele podobně.