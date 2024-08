Koubek o ztrátě: O nic nejde… Řešil gólmany, náhradník prý v pořádku

Jste spokojený s bodem?

„Ne úplně. V první půli jsme odehráli dobrý part a byli lepším mužstvem. Měli jsme hodně finálních možností, ale jde o kvalitu v závěru akcí. Možná se některé přehrály a chybělo víc důrazu nebo štěstí při odrazu.“

Vstřelený gól Matěje Vydry pak odvolal VAR kvůli ofsajdu. Viděl jste situaci?

„Nevím, jestli jsme si to mohli líp pohlídat, nedokážu to posoudit. Z první půle jsme ale měli vytěžit aspoň gól, protože herně to bylo v pořádku.“

Co se stalo po pauze?

„Druhá půle byla vyrovnaná, ale už jsme se nedostali tolik do zakončení. Vidím, že noví hráči, kteří přijdou na hřiště, ještě nejsou tolik adaptovaní. Ztratili jsme kontrolu nad zápasem. Jablonec vystrkoval růžky. Můžeme být rádi, že VAR branku v závěru utkání odvolal.“

Kvůli ruce Jakuba Martince ve vápně. Ulevilo se vám?

„Myslím, že podobně jako soupeři, když odvolali gól nám.“

Co pro vás znamená první ztráta v sezoně?

„Nic, máme plus bod z venku. Máme bod s Jabloncem, který udělal pokrok, je nepříjemný, náběhový a rychlý.“

Martin Jedlička, brankář číslo jedna, chyběl kvůli nemoci. Bude v pořádku do evropského poháru?

„Uvidíme, jak se z toho dostane.“

Nahradil ho Marián Tvrdoň, podržel vás. Vedl si dobře?

„Uspokojení, v pořádku. Možná až na jedno nevyběhnutí v prvním poločase. Ale při střele Martince nás podržel, když jsme ho pustili do sóla. Podal dobrý výkon.“

Před sezonou přišel do útoku Daniel Vašulín, jak si zatím vede?

„Zatím střídá lepší okamžiky s horšími. Nebyl stoprocentně zdravotně fit, taky na něj sedla viróza, což možná bylo vidět. Potřeboval bych ho vidět víc ve vápně, i když nějaké slušné balony uhrál.“